B'day Special: जब भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का हो गया था अपहरण, कारण जानकर हंसते रह जाएंगे

स्पोर्ट्स
कुलदीप पंवार | Sep 17, 2025, 08:55 PM IST
1.अश्विन को किसने किया था किडनैप?
गली क्रिकेट में कई तरह के अनूठे काम होते हैं. इनमें से एक काम किसी भी तरह विपक्षी टीम के बेस्ट प्लेयर को मैच में खेलने से रोकने का भी होता है. इस अनुभव से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी गुजर चुके हैं, जिन्हें एक बार उनकी विपक्षी टीम के फैंस ने किडनैप कर लिया था. अश्विन ने खुद इस वाकये के बारे में एक इंटरव्यू में बताया था. साथ ही यह भी बताया था कि किस तरह इस वाकये के बाद वे बुरी तरह सहम गए थे.
2.बुलेट पर किया गया अपहरण
अश्विन ने बताया था कि चेन्नई में एक लोकल टेनिस बॉल मैच खेलने के लिए वे अपने घर से बाहर निकले थे. उसी समय वहां 4-5 लोग आए. उनके पास बुलेट (रॉयल एनफील्ड) मोटरसाइकिल थी. सभी बॉडीबिल्डर टाइप के लोग थे. उन्होंने अश्विन के खेल की तारीफ करते हुए उसे ग्राउंड तक छोड़ने की बात कही और जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर वहां से चल दिए.
3.अपहरण में दी थी चाय-भजिया की पार्टी
अश्विन ने बताया कि अपहरण करने के बाद वे सभी उसे एक चाय की दुकान पर ले गए. वहां अश्विन के लिए चाय, भजिया और वडा ऑर्डर किया. इसके बाद उन्होने अश्विन से कहा कि वे यह मैच नहीं खेलेंगे. साथ ही यह भी कहा कि यदि तुम मैच में खेलने जाओगे तो तुम्हारी उंगलियां काट देंगे, जिससे तुम ऑफ स्पिन ही नहीं कर पाओगे.
4.पापा का नाम लेकर बचे थे अश्विन
अश्विन ने कहा कि उन सभी लोगों की बात सुनकर वे बुरी तरह डर गए, लेकिन बाहर से शांत होने का दिखावा करते रहे. इसके बाद उन्होंने अपहरण करने वालों से कहा कि मेरे पापा ऑफिस से घर आने वाले हैं, इसलिए मुझे उससे पहले घर जाना होगा. मैं वादा करता हूं कि इस मैच में नहीं खेलूंगा. अश्विन ने बताया था कि इस गुजारिश को सुनकर वे मान गए और उसे घर जाने की इजाजत दे दी. अश्विन ने कहा कि इसके बाद वे मैच खेलने के लिए जाते समय बेहद सतर्क रहते थे.
5.भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट हैं अश्विन के नाम
अश्विन ने 106 टेस्ट में टीम इंडिया के लिए 537 टेस्ट विकेट चटकाए हैं, जबकि 116 वनडे में 156 विकेट और 65 टी20I में 72 विकेट उनके नाम पर दर्ज हैं. वे कुल 287 इंटरनेशनल मैच में 765 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भारत के लिए दूसरे नंबर पर हैं.
6.पहले टेस्ट में चटकाए 9 विकेट
अश्विन से आगे केवल 953 विकेट लेने वाले अनिल कुंबले मौजूद हैं. अपने पहले ही टेस्ट मैच में 9 विकेट चटकाने वाले अश्विन ने 5 टेस्ट शतक भी बनाए हैं. वे एक ही मैच में शतक लगाने के साथ ही 7 से ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के महज तीसरे गेंदबाज भी बने थे.