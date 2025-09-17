B'day Special: जब भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का हो गया था अपहरण, कारण जानकर हंसते रह जाएंगे

4 . पापा का नाम लेकर बचे थे अश्विन

अश्विन ने कहा कि उन सभी लोगों की बात सुनकर वे बुरी तरह डर गए, लेकिन बाहर से शांत होने का दिखावा करते रहे. इसके बाद उन्होंने अपहरण करने वालों से कहा कि मेरे पापा ऑफिस से घर आने वाले हैं, इसलिए मुझे उससे पहले घर जाना होगा. मैं वादा करता हूं कि इस मैच में नहीं खेलूंगा. अश्विन ने बताया था कि इस गुजारिश को सुनकर वे मान गए और उसे घर जाने की इजाजत दे दी. अश्विन ने कहा कि इसके बाद वे मैच खेलने के लिए जाते समय बेहद सतर्क रहते थे.