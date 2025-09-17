FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों का एनकाउंटर, गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर

B'day Special: जब भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का हो गया था अपहरण, कारण जानकर हंसते रह जाएंगे

आईब्रो में क्लचर क्यों लगा रहे हैं Gen Z, क्या है इसके पीछे की वजह? जानिए वायरल हो रहे TikTok ट्रेंड की सच्चाई

PAK vs UAE: पाकिस्तान की नौटंकी नहीं आई काम, ICC के सामने टेकने पड़े घुटने, मैच खेलने को हुआ मजबूर

पाकिस्तान ने एशिया कप का किया बॉयकॉट, PCB ने टीम को वापस होटल बुलाया, आज UAE से होना था मैच

Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज 

UP Police Exam Date 2025: कब होगी यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा? UPPBPB ने बताई एग्जाम की तारीख

EVM पर होगी उम्मीदवारों की रंगीन फोटो... बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस

Bihar election: क्या सीमांचल में महागठबंधन के साथ मैदान में होंगे ओवैसी? बिहार कितनी सीटों की मांग कर रही AIMIM

Rajasthan Police Answer Key 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी, police.rajasthan.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों का एनकाउंटर, गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर

दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों का एनकाउंटर, गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर

आईब्रो में क्लचर क्यों लगा रहे हैं Gen Z, क्या है इसके पीछे की वजह? जानिए वायरल हो रहे TikTok ट्रेंड की सच्चाई

आईब्रो में क्लचर क्यों लगा रहे हैं Gen Z, क्या है इसके पीछे की वजह? जानिए वायरल हो रहे TikTok ट्रेंड की सच्चाई

PAK vs UAE: पाकिस्तान की नौटंकी नहीं आई काम, ICC के सामने टेकने पड़े घुटने, मैच खेलने को हुआ मजबूर

PAK vs UAE: पाकिस्तान की नौटंकी नहीं आई काम, ICC के सामने टेकने पड़े घुटने, मैच खेलने को हुआ मजबूर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
B'day Special: जब भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का हो गया था अपहरण, कारण जानकर हंसते रह जाएंगे

B'day Special: जब भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का हो गया था अपहरण, कारण जानकर हंसते रह जाएंगे

Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज 

Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज

Diabetes Management: समय पर दवा लेने और मीठे से परहेज के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता शुगर? ये हो सकते हैं 5 कारण

Diabetes Management: समय पर दवा लेने और मीठे से परहेज के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता शुगर? ये हो सकते हैं 5 कारण

HomePhotos

स्पोर्ट्स

B'day Special: जब भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का हो गया था अपहरण, कारण जानकर हंसते रह जाएंगे

Ravichandran Ashwin kidnap Story: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को एक बार विपक्षी टीम के फैंस ने किडनैप कर लिया था. अश्विन ने खुद इस वाकये के बारे में एक इंटरव्यू में बताया था.

कुलदीप पंवार | Sep 17, 2025, 08:55 PM IST

1.अश्विन को किसने किया था किडनैप?

अश्विन को किसने किया था किडनैप?
1

गली क्रिकेट में कई तरह के अनूठे काम होते हैं. इनमें से एक काम किसी भी तरह विपक्षी टीम के बेस्ट प्लेयर को मैच में खेलने से रोकने का भी होता है. इस अनुभव से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी गुजर चुके हैं, जिन्हें एक बार उनकी विपक्षी टीम के फैंस ने किडनैप कर लिया था. अश्विन ने खुद इस वाकये के बारे में एक इंटरव्यू में बताया था. साथ ही यह भी बताया था कि किस तरह इस वाकये के बाद वे बुरी तरह सहम गए थे.

Advertisement

2.बुलेट पर किया गया अपहरण

बुलेट पर किया गया अपहरण
2

अश्विन ने बताया था कि चेन्नई में एक लोकल टेनिस बॉल मैच खेलने के लिए वे अपने घर से बाहर निकले थे. उसी समय वहां 4-5 लोग आए. उनके पास बुलेट (रॉयल एनफील्ड) मोटरसाइकिल थी. सभी बॉडीबिल्डर टाइप के लोग थे. उन्होंने अश्विन के खेल की तारीफ करते हुए उसे ग्राउंड तक छोड़ने की बात कही और जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर वहां से चल दिए.

3.अपहरण में दी थी चाय-भजिया की पार्टी

अपहरण में दी थी चाय-भजिया की पार्टी
3

अश्विन ने बताया कि अपहरण करने के बाद वे सभी उसे एक चाय की दुकान पर ले गए. वहां अश्विन के लिए चाय, भजिया और वडा ऑर्डर किया. इसके बाद उन्होने अश्विन से कहा कि वे यह मैच नहीं खेलेंगे. साथ ही यह भी कहा कि यदि तुम मैच में खेलने जाओगे तो तुम्हारी उंगलियां काट देंगे, जिससे तुम ऑफ स्पिन ही नहीं कर पाओगे.

4.पापा का नाम लेकर बचे थे अश्विन

पापा का नाम लेकर बचे थे अश्विन
4

अश्विन ने कहा कि उन सभी लोगों की बात सुनकर वे बुरी तरह डर गए, लेकिन बाहर से शांत होने का दिखावा करते रहे. इसके बाद उन्होंने अपहरण करने वालों से कहा कि मेरे पापा ऑफिस से घर आने वाले हैं, इसलिए मुझे उससे पहले घर जाना होगा. मैं वादा करता हूं कि इस मैच में नहीं खेलूंगा. अश्विन ने बताया था कि इस गुजारिश को सुनकर वे मान गए और उसे घर जाने की इजाजत दे दी. अश्विन ने कहा कि इसके बाद वे मैच खेलने के लिए जाते समय बेहद सतर्क रहते थे.

TRENDING NOW

5.भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट हैं अश्विन के नाम

भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट हैं अश्विन के नाम
5

अश्विन ने 106 टेस्ट में टीम इंडिया के लिए 537 टेस्ट विकेट चटकाए हैं, जबकि 116 वनडे में 156 विकेट और 65 टी20I में 72 विकेट उनके नाम पर दर्ज हैं. वे कुल 287 इंटरनेशनल मैच में 765 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भारत के लिए दूसरे नंबर पर हैं.

6.पहले टेस्ट में चटकाए 9 विकेट

पहले टेस्ट में चटकाए 9 विकेट
6

अश्विन से आगे केवल 953 विकेट लेने वाले अनिल कुंबले मौजूद हैं. अपने पहले ही टेस्ट मैच में 9 विकेट चटकाने वाले अश्विन ने 5 टेस्ट शतक भी बनाए हैं. वे एक ही मैच में शतक लगाने के साथ ही 7 से ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के महज तीसरे गेंदबाज भी बने थे.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
B'day Special: जब भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का हो गया था अपहरण, कारण जानकर हंसते रह जाएंगे
B'day Special: जब भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का हो गया था अपहरण, कारण जानकर हंसते रह जाएंगे
Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज 
Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज
Diabetes Management: समय पर दवा लेने और मीठे से परहेज के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता शुगर? ये हो सकते हैं 5 कारण
Diabetes Management: समय पर दवा लेने और मीठे से परहेज के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता शुगर? ये हो सकते हैं 5 कारण
इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है
इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है
Surya Grahan 2025: सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज
सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE