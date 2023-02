पृथ्वी शॉ ने नहीं लेने दी सेल्फी तो कार पर कर दिया हमला, जानें कैसी है क्रिकेटर की हालत, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के धाकड़ बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) की कार पर हमला हुआ है. हालांकि हमले में उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है. ये हमला तब हुआ जब वह अपने दोस्त की कार में कहीं जा रहे थे. उभरते हुए युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने हाल ही में भारतीय टीम में वापसी की थी. हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में शॉ को एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला. मामला मुंबई का है जहां वह अपने दोस्त की कार से कहीं जा रहे थे. तभी अचानक कुछ लोग उनके साथ सेल्फी लेने पहुंच गए लेकिन शॉ ने मना किया तो लोगों ने कार पर ही हमला कर दिया.

Hustle video of #Cricketer #Prithvishaw & #influencer #Sapnagill outside Barrel mansion club in vile parle east #Mumbai, it is said that related to click photo with cricketer later whole fight started. @PrithviShaw @MumbaiPolice @DevenBhartiIPS @CPMumbaiPolice @BCCI pic.twitter.com/6LIpiWGkKg