Neeraj Chopra के जैवलिन करियर के 5 बेस्ट थ्रो, एक बार 90 मीटर से दूर फेंका था भाला

स्पोर्ट्स
मोहम्मद साबिर | Sep 18, 2025, 05:12 PM IST
1.Doha Diamond League 2025
नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में ही अपने करियर का सबसे बड़ा थ्रो किया था. इस टूर्नामेंट में नीरज ने 90.23 मीटर का थ्रो कर दिया था, जो उनके करियर का सबसे बेस्ट थ्रो है.
2.Stockholm Diamond League 2022
नीरज का दूसरा सबसे बेस्ट थ्रो स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 लीग में आया था. तब नीरज ने 89.94 मीटर का थ्रो किया था.
3.Lausanne Diamond League 2024
नीरज चोपड़ा ने लॉजेन डायमंड लीग 2024 में अपने करियर का तीसरा बेस्ट थ्रो किया था. तब नीरज ने 89.49 मीटर का थ्रो फेंका था.
4.Paris Olympics 2024
पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज ने 89.45 मीटर का थ्रो किया था. हालांकि वो गोल्ड मेडल से चूंक गए थे और सिल्वर पदक अपने नाम किया था.
5.Paris Olympics 2024
नीरज ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ही एक और बेस्ट थ्रो किया था. उन्होंने तब 89.34 मीटर का थ्रो किया था, जो उनके करियर का 5वां बेस्ट थ्रो है.