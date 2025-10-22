सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने Neeraj Chopra, इससे पहले इन 3 खिलाडियों को मिल चुकी है ये उपाधि

शराब, कैश और सोना-चांदी... चुनाव के दौरान जब्त सामान का EC क्या करती है? जानें इसकी फुल डिटेल
रईश खान | Oct 22, 2025, 04:21 PM IST
1.टेरिटोरियम आर्मी में मिला था मानद कमीशन
नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) को खेल के मैदान में उनके उच्चतम प्रदर्शन और भारत के लिए दो बार ओलंपिक मेडल जीतने के लिए 16 अप्रैल 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको टेरिटोरियम आर्मी में मानद कमीशन दिया था.
2.रक्षा मंत्री ने की प्रशंसा
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी और कहा कि उनके दृढ़ संकल्प, देशभक्ति और उत्कृष्टता की भारतीय भावना का प्रतीक है. उन्होंने अपने अनुशासन और समर्पण से न केवल खेल जगत में, बल्कि पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत बनने का काम किया है.
3.राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में हुए थे शामिल
नीरज चोपड़ा को वर्ष 2016 में भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में शामिल किया गया था. हरियाणा के पानीपत जिले के खांदरा गांव में 24 दिसंबर 1997 को जन्मे नीरज ने अपने प्रदर्शन से न केवल भारत को, बल्कि भारतीय सेना को भी गौरवान्वित किया है.
4.टोक्यो ओलंपिक में जीता पहला गोल्ड
नीरज ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचते हुए जैवलिन थ्रोअर में भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था. इसके बाद उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल और 2023 की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया.
5.इसी साल सबसे लंबा थ्रो फेंकने का रिकॉर्ड
नीरज ने एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स और डायमंड लीग में भी कई गोल्ड मेडल जीते हैं. उन्होंने हाल ही में 90.23 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो (2025) कर भारतीय एथलेटिक्स इतिहास में नया मील का पत्थर स्थापित किया.
6.नीरज चोपड़ा को मिल चुके हैं ये पदक
नीरज को पद्म श्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, परम विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक सम्मानित किया जा चुका है.
7.इन खिलाड़ियों को भी मिल चुकी है उपाधि
इससे पहले भारतीय सेना में एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर और कपिल देव को उपाधि मिल चुकी है. धोनी 106वीं TA बटालियन (पैराशूट रेजिमेंट) में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं. सचिन तेंदुलकर को वायुसेना में मानद (ऑनरेरी) ग्रुप कैप्टन का पद दिया गया था, जो कर्नल के बराबर होता है. वहीं, 1983 में वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव को 2008 में सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई थी.