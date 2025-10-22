सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने Neeraj Chopra, इससे पहले इन 3 खिलाडियों को मिल चुकी है ये उपाधि

7 . इन खिलाड़ियों को भी मिल चुकी है उपाधि

इससे पहले भारतीय सेना में एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर और कपिल देव को उपाधि मिल चुकी है. धोनी 106वीं TA बटालियन (पैराशूट रेजिमेंट) में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं. सचिन तेंदुलकर को वायुसेना में मानद (ऑनरेरी) ग्रुप कैप्टन का पद दिया गया था, जो कर्नल के बराबर होता है. वहीं, 1983 में वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव को 2008 में सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई थी.