विक्की-कैट के बाद अब किन सेलेब्स के घर गूंजेगी किलकारी? दिसंबर-जनवरी में इनके यहां आने वाला है नन्हा मेहमान

दिल्ली के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर 400 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, IndiGo-एयर इंडिया ने जारी की एडवाजरी

वर्ल्ड चैंपियन मंधाना-जेमिमा समेत इन खिलाड़ियों को महाराष्ट्र सरकार से मिला बड़ा तोहफा, 2.25 करोड़ के नकद पुरस्कार से किया सम्मानित

Test में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले 10 बल्लेबाज, चार खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा बार किया है कारनामा

पिता थे बिमार फिर भी छोड़ दी नौकरी, इस बिजनेस से बनाया करोड़ों का साम्राज्य

मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने अब सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, बोलीं- 4 नहीं 10 लाख रुपये चाहिए

मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने अब सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, बोलीं- 4 नहीं 10 लाख रुपये चाहिए

मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने अब सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, बोलीं- 4 नहीं 10 लाख रुपये चाहिए

Hasin Jahan: हसीन जहां ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके लिए गुजारा भत्ता के तौर पर 1.5 लाख रुपये और 2.5 लाख रुपये मासिक बेटी के लिए भरण-पोषण तय किया था.

रईश खान | Nov 07, 2025, 06:31 PM IST

1.सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं हसीन जहां

सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं हसीन जहां
1

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) और उनकी पत्नी हसीन जहां (Hasin Jahan) के बीच विवाद कम नहीं हो रहा है. गुजारा भत्ता को लेकर हसीन जहां ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

2.10 लाख का मांगा गुजारा भत्ता

10 लाख का मांगा गुजारा भत्ता
2

हसीन जहां ने गुजारा भत्ता के तौर पर हर महीने 10 लाख रुपये देने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हसीन जहां की याचिका पर सुनवाई करते हुए मोहम्मद शमी और बंगाल सरकार को नोटिस भेजकर चार हफ्तों में जवाब मांगा है.

3.कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती
3

दरअसल, हसीन जहां ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके लिए गुजारा भत्ता के तौर पर 1.5 लाख रुपये और 2.5 लाख रुपये मासिक बेटी के लिए भरण-पोषण तय किया था.

4.कोर्ट ने पूछा ये सवाल

कोर्ट ने पूछा ये सवाल
4

सुप्रीम कोर्ट ने हसीन जहां से पूछा क्या 4 लाख की रकम पर्याप्त नहीं है? इस पर हसीन जहां ने कहा कि शमी की कमाई और जीवनशैली को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त है. उन्होंने गुजारा भत्ता 10 लाख रुपये करने की मांग की.

TRENDING NOW

5.2014 में हुई थी शादी

2014 में हुई थी शादी
5

बता दें कि मोहम्मद शमी ने हसीन जहां से साल 2014 में शादी की थी. लेकिन क्रिकेटर पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए हसीन जहां 2018 में शमी से अलग हो गई थीं. तब से वो अपनी बेटी के साथ अलग रह रही हैं.

