MI Retention List 2026: मुंबई इंडियंस ने रिटेंशन में लुटाया खजाना, इन 17 खिलाड़ियों को किया रिटेन, पर्स में अब 3 करोड़ से कम

1 . मुंबई इंडियंस ने रिटेंशन में लुटाया खजाना

आईपीएल की इस पांच बार की चैंपियन फ्रेंचाइजी ने कुल 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. टीम ने अपने कोर ग्रुप को बनाए रखने के लिए किसी तरह की कंजूसी नहीं दिखाई, जिसमें शीर्ष बल्लेबाजों से लेकर प्रमुख गेंदबाजों तक सभी अहम नाम शामिल हैं. इसके अलावा, मुंबई ने ट्रेड के जरिये तीन खिलाड़ियों को स्क्वाड में पहले ही शामिल कर लिया था, जिससे उनकी टीम लगभग तैयार नजर आ रही है.