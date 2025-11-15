MI Retention List 2026: मुंबई इंडियंस ने रिटेंशन में लुटाया खजाना, इन 17 खिलाड़ियों को किया रिटेन, पर्स में अब 3 करोड़ से कम

स्पोर्ट्स
राजा राम | Nov 15, 2025, 06:21 PM IST
1.मुंबई इंडियंस ने रिटेंशन में लुटाया खजाना
आईपीएल की इस पांच बार की चैंपियन फ्रेंचाइजी ने कुल 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. टीम ने अपने कोर ग्रुप को बनाए रखने के लिए किसी तरह की कंजूसी नहीं दिखाई, जिसमें शीर्ष बल्लेबाजों से लेकर प्रमुख गेंदबाजों तक सभी अहम नाम शामिल हैं. इसके अलावा, मुंबई ने ट्रेड के जरिये तीन खिलाड़ियों को स्क्वाड में पहले ही शामिल कर लिया था, जिससे उनकी टीम लगभग तैयार नजर आ रही है.
2.पर्स में सिर्फ 2.75 करोड़ रुपये
हालांकि रिटेंशन में भारी रकम खर्च करने का सीधा असर MI के पर्स पर पड़ा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अब टीम ऑक्शन में अधिकतम पांच खिलाड़ियों को ही खरीद पाएगी, लेकिन पर्स में सिर्फ 2.75 करोड़ रुपये बचे होने के कारण फ्रेंचाइजी के सामने संतुलित स्क्वाड बनाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.
3.स्टार खिलाड़ी शामिल हैं
MI के 17 रिटेन प्लेयर्स में सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, रियान रिकेल्टन, रॉबिन मिंज, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, विल जैक्स, मिचेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, राज अंगद बावा, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गजनफर, अश्वनी कुमार और रघु शर्मा शामिल हैं.