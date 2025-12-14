वानखेड़े स्टेडियम में दिखा मेसी का अलग अंदाज, सचिन तेंदुलकर ने दिया खास तोहफा; सामने आईं तस्वीरें

5 . सचिन तेंदुलकर ने मेसी को भारतीय टीम की जर्सी भेंट की

कार्यक्रम का सबसे खास पल तब आया जब क्रिकेट और फुटबॉल के दो महान सितारे आमने-सामने आए. सचिन तेंदुलकर ने मेसी को भारतीय टीम की जर्सी भेंट की, जबकि मेसी ने सचिन को फुटबॉल देकर सम्मान जताया. कार्यक्रम के अंत में मेसी ने सुनील छेत्री को अपनी जर्सी सौंपी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मौजूद भीड़ को संबोधित किया. यह शाम भारतीय खेल इतिहास में एक यादगार पल के रूप में दर्ज हो गई.