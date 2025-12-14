FacebookTwitterYoutubeInstagram
स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

वानखेड़े स्टेडियम में दिखा मेसी का अलग अंदाज, सचिन तेंदुलकर ने दिया खास तोहफा; सामने आईं तस्वीरें

फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी का मुंबई दौरा खेल प्रेमियों के लिए यादगार बन गया. रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में मेसी के स्वागत से लेकर दिग्गज खिलाड़ियों और सितारों की मौजूदगी तक, पूरा माहौल उत्सव में बदल गया. 

राजा राम | Dec 14, 2025, 08:46 PM IST

1.मुंबई में खासा उत्साह देखने को मिला

मुंबई में खासा उत्साह देखने को मिला
1

रविवार को दुनिया के सबसे लोकप्रिय फुटबॉलरों में शुमार लियोनेल मेसी मुंबई पहुंचे. उनके आगमन को लेकर शहर में खासा उत्साह देखने को मिला. वानखेड़े स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा रहा, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक मेसी की एक झलक पाने को उत्सुक नजर आए. 

2.मेसी को देखने के लिए हजारों फैंस जुटे

मेसी को देखने के लिए हजारों फैंस जुटे
2

चर्चगेट इलाके में भी मेसी को देखने के लिए हजारों फैंस जुटे. स्टेशन से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक का रास्ता मानो उत्सव स्थल में बदल गया. हर तरफ मेसी के पोस्टर, नारे और मोबाइल कैमरों की फ्लैश लाइट्स दिखाई दीं.
 

3.सुनील छेत्री भी रहे मौजूद

सुनील छेत्री भी रहे मौजूद
3

वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, अभिनेता अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान सुनील छेत्री मौजूद रहे. मेसी के स्वागत के दौरान स्टेडियम में आतिशबाजी भी की गई.

4.एक प्रदर्शनी मुकाबला भी खेला गया

एक प्रदर्शनी मुकाबला भी खेला गया
4

इस मौके पर एक प्रदर्शनी मुकाबला भी खेला गया, जिसमें सुनील छेत्री और डिनो मोरिया जैसे नामचीन चेहरे शामिल हुए. मेसी ने अपने साथियों लुइस सुआरेज और रोड्री डी पॉल के साथ खिलाड़ियों और मेहमानों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. 

5.सचिन तेंदुलकर ने मेसी को भारतीय टीम की जर्सी भेंट की

सचिन तेंदुलकर ने मेसी को भारतीय टीम की जर्सी भेंट की
5

कार्यक्रम का सबसे खास पल तब आया जब क्रिकेट और फुटबॉल के दो महान सितारे आमने-सामने आए. सचिन तेंदुलकर ने मेसी को भारतीय टीम की जर्सी भेंट की, जबकि मेसी ने सचिन को फुटबॉल देकर सम्मान जताया. कार्यक्रम के अंत में मेसी ने सुनील छेत्री को अपनी जर्सी सौंपी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मौजूद भीड़ को संबोधित किया. यह शाम भारतीय खेल इतिहास में एक यादगार पल के रूप में दर्ज हो गई.

