FIFA World Cup 2026 के 5 ग्लोबल सुपरस्टार्स से मिलिए, किसी ने डिफेंस में गाड़े झंडे तो किसी ने दनादन गोल से रचा इतिहास

1 . 5 Global Superstars of Fifa World Cup 2026

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर खिताब अपने नाम किया और पूरे टूर्नामेंट में अपने शानदार गेम से दुनिया का दिल जीत लिया. भले ही ट्रॉफी स्पेन के खाते में गई हो, लेकिन इस वर्ल्ड कप में दूसरे देशों के भी कई प्लेयर्स ने अपने दमदार प्रदर्शन से ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाई. किसी ने मिडफील्ड से गेम की दिशा तय की तो किसी ने गोलों की झड़ी लगाकर रिकॉर्ड बना दिए. FIFA World Cup 2026 के उन 5 खिलाड़ियों से मिलिए जिन्होंने अपने प्रदर्शन से इस टूर्नामेंट को यादगार बना दिया.

(Image Credit: IANS/X@SpainIsFootball)