क्या आपने देखा Lionel Messi के जूतों का कलेक्शन? कीमत जान खुली रह जाएंगी आंखे

3 . एडिडास एफ 50 प्रो मेसी एफजी

3

लियोनेल मेसी के पास एडिडास एफ 50 प्रो मेसी एफजी शोज भी है. इस शोज की कीमत 1,00,000 से लेकर 1,50,000 लाख रुपये है.

