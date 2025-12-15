FacebookTwitterYoutubeInstagram
किसने रची थी पहलगाम हमले की साजिश? NIA ने दायर चार्जशीट में किया खुलासा

क्या मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं जय भानुशाली? एक वायरल वीडियो ने शुरू की नई डिबेट

मनरेगा हुआ VB-G RAM G... जानें इससे जुड़े एक-एक सवाल का जवाब

IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम

क्या आपने देखा Lionel Messi के जूतों का कलेक्शन? कीमत जान खुली रह जाएंगी आंखे

Winter Frequent Urination: सर्दियों में क्यों बार-बार आता है पेशाब? कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डॉक्टर से जानें

HomePhotos

स्पोर्ट्स

क्या आपने देखा Lionel Messi के जूतों का कलेक्शन? कीमत जान खुली रह जाएंगी आंखे

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी इस समय भारत के दौरे पर हैं. उन्होंने कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली का दौरा किया है. आज हम आपको बताएंगे कि लियोनेल मेसी के पास कितने जूते हैं और उनकी कीमत क्या है?

मोहम्मद साबिर | Dec 15, 2025, 06:14 PM IST

1.एडिडास सांबा मेंस कैजुअल शूज

एडिडास सांबा मेंस कैजुअल शूज
1

लियोनेल मेसी के पास एडिडास सांबा मेंस कैजुअल शूज है, जिसकी कीमत 2500 से लेकर 5000 तक है. 
 

2.एडिडास 50 एलीट मेसी एफजी

एडिडास 50 एलीट मेसी एफजी
2

फुटबॉल की दुनिया के बादशाह मेसी के पास एडिडास 50 एलीट मेसी एफजी शोज है, जिसकी कीमत 1,50,000 से 2,00,000 लाख रुपये है. 
 

3.एडिडास एफ 50 प्रो मेसी एफजी

एडिडास एफ 50 प्रो मेसी एफजी
3

लियोनेल मेसी के पास एडिडास एफ 50 प्रो मेसी एफजी शोज भी है. इस शोज की कीमत 1,00,000 से लेकर 1,50,000 लाख रुपये है. 
 

4.एडिडास जूनियर 50 क्लब मेसी

एडिडास जूनियर 50 क्लब मेसी
4

मेसी के पास एडिडास जूनियर 50 क्लब मेसी शोज भी है, जिसकी कीमत करीब 30,000 हजार से लेकर 50,000 हजार रुपये तक है. 
 

5.एडिडास मेसी 50 एलीट एफजी

एडिडास मेसी 50 एलीट एफजी
5

लियोनेल मेसी के पास एडिडास मेसी 50 एलीट एफजी शोज भी है, जिसकी कीमत करीब 2,00,000 लाख से लेकर 2,50,000 लाख रुपये तक है. 
 

