क्या आपने देखा Lionel Messi के जूतों का कलेक्शन? कीमत जान खुली रह जाएंगी आंखे

मोहम्मद साबिर | Dec 15, 2025, 06:14 PM IST
1.एडिडास सांबा मेंस कैजुअल शूज
लियोनेल मेसी के पास एडिडास सांबा मेंस कैजुअल शूज है, जिसकी कीमत 2500 से लेकर 5000 तक है.
2.एडिडास 50 एलीट मेसी एफजी
फुटबॉल की दुनिया के बादशाह मेसी के पास एडिडास 50 एलीट मेसी एफजी शोज है, जिसकी कीमत 1,50,000 से 2,00,000 लाख रुपये है.
3.एडिडास एफ 50 प्रो मेसी एफजी
लियोनेल मेसी के पास एडिडास एफ 50 प्रो मेसी एफजी शोज भी है. इस शोज की कीमत 1,00,000 से लेकर 1,50,000 लाख रुपये है.
4.एडिडास जूनियर 50 क्लब मेसी
मेसी के पास एडिडास जूनियर 50 क्लब मेसी शोज भी है, जिसकी कीमत करीब 30,000 हजार से लेकर 50,000 हजार रुपये तक है.
5.एडिडास मेसी 50 एलीट एफजी
लियोनेल मेसी के पास एडिडास मेसी 50 एलीट एफजी शोज भी है, जिसकी कीमत करीब 2,00,000 लाख से लेकर 2,50,000 लाख रुपये तक है.