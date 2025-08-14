रोहित शर्मा के कारण कमेंट्री पैनल से हटाए गए थे इरफान पठान? पूर्व भारतीय गेंदबाज ने खोला पर्दे के पीछे का राज
Kidney Transplant Cost In India: किडनी ट्रांसप्लांट में कितना आता है खर्च? जानें क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया
ITR Filing on Jio: मुकेश अंबानी का एक और तगड़ा मास्टरस्ट्रोक, Jio ऐप पर केवल 24 रुपये में फाइल कर सकते हैं ITR
ड्राफ्ट लिस्ट में छूट गए 65 लाख लोगों के नाम कारण सहित अपनी वेबसाइट पर डाले, SC का चुनाव आयोग को आदेश
Independence Day: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किस PM ने दिया सबसे लंबा और छोटा भाषण? यहां देखें लिस्ट
जीवनभर बढ़ता रहता है इंसानी शरीर का यह अंग, कभी 'रिटायर' नहीं होता यह हिस्सा!
लावारिस कुत्ते समस्या हैं तो समाधान क्या है, जानिए विदेशों में क्या हैं प्रावधान
UP विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना पड़ा भारी, सपा विधायक पूजा पाल को अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाला
जब गुरु बना गुनहगार, BHU के पूर्व HOD के खूनी खेल का पर्दाफाश, रची थी अपने ही साथी के कत्ल की साजिश
Blood Pressure Remedy: हर दिन 5 मिनट करें ये काम, ब्लड प्रेशर हो जाएगा कंट्रोल, शोध में खुलासा
स्पोर्ट्स
राजा राम | Aug 14, 2025, 09:01 PM IST
1.क्रिकेट फैंस में हैरानी फैल गई
पूर्व भारतीय आल-राउंडर इरफान पठान क्रिकेट कमेंट्री की दुनिया में एक जाना-पहचाना नाम हैं. IPL 2025 में उन्हें अचानक कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया था, जिसके बाद क्रिकेट फैंस में हैरानी फैल गई.
2.रोहित शर्मा का नाम भी शामिल था
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उन्होंने कुछ खिलाड़ियों की आलोचना की थी, जिसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम भी शामिल था.
3.अगर प्रदर्शन खराब हो तो आलोचना भी जरूरी है
हाल ही में लल्लनटॉप को दिये एक इंटरव्यू में इरफान पठान ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने साफ कहा कि कमेंटेटर का असली काम सिर्फ मैच का हाल बताना नहीं, बल्कि उसके पीछे की वजह समझाना है. अगर खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो तारीफ करनी चाहिए, और अगर प्रदर्शन खराब हो तो आलोचना भी जरूरी है.
4.शायद उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में नहीं बनती
उन्होंने कहा कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में रोहित शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन उस साल टेस्ट में उनका औसत सिर्फ 6 रहा था. उनका मानना था कि अगर रोहित कप्तान न होते, तो शायद उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में नहीं बनती.
5.तहजीब दिखाना सपोर्ट करने के बराबर नहीं है
इरफान पठान ने साफ किया कि किसी भी खिलाड़ी के साथ सम्मान से पेश आना ब्रॉडकास्टर का फर्ज है. उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में तहजीब दिखाना सपोर्ट करने के बराबर नहीं है.
6.प्रदर्शन औसत दर्जे का
उन्होंने याद दिलाया कि वही लोग थे जिन्होंने कहा था कि रोहित का टेस्ट टीम में प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा है, लेकिन यह बात उतनी चर्चा में नहीं आई जितनी इंटरव्यू वाली आई.
7.सीरीज में प्रदर्शन खास नहीं
उन्होंने ये भी कहा कि रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में प्रदर्शन खास नहीं रहा था. जिसके बाद रोहित खुद आखिरी मैच से हटने का फैसला किया था.