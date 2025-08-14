रोहित शर्मा के कारण कमेंट्री पैनल से हटाए गए थे इरफान पठान? पूर्व भारतीय गेंदबाज ने खोला पर्दे के पीछे का राज

3 . अगर प्रदर्शन खराब हो तो आलोचना भी जरूरी है

हाल ही में लल्लनटॉप को दिये एक इंटरव्यू में इरफान पठान ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने साफ कहा कि कमेंटेटर का असली काम सिर्फ मैच का हाल बताना नहीं, बल्कि उसके पीछे की वजह समझाना है. अगर खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो तारीफ करनी चाहिए, और अगर प्रदर्शन खराब हो तो आलोचना भी जरूरी है.