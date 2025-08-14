Twitter
Advertisement
Headlines

रोहित शर्मा के कारण कमेंट्री पैनल से हटाए गए थे इरफान पठान? पूर्व भारतीय गेंदबाज ने खोला पर्दे के पीछे का राज

Kidney Transplant Cost In India: किडनी ट्रांसप्लांट में कितना आता है खर्च? जानें क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया

ITR Filing on Jio: मुकेश अंबानी का एक और तगड़ा मास्टरस्ट्रोक, Jio ऐप पर केवल 24 रुपये में फाइल कर सकते हैं ITR

ड्राफ्ट लिस्ट में छूट गए 65 लाख लोगों के नाम कारण सहित अपनी वेबसाइट पर डाले, SC का चुनाव आयोग को आदेश

Independence Day: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किस PM ने दिया सबसे लंबा और छोटा भाषण? यहां देखें लिस्ट

जीवनभर बढ़ता रहता है इंसानी शरीर का यह अंग, कभी 'रिटायर' नहीं होता यह हिस्सा!

लावारिस कुत्ते समस्या हैं तो समाधान क्या है, जानिए विदेशों में क्या हैं प्रावधान

UP विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना पड़ा भारी, सपा विधायक पूजा पाल को अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाला

जब गुरु बना गुनहगार, BHU के पूर्व HOD के खूनी खेल का पर्दाफाश, रची थी अपने ही साथी के कत्ल की साजिश

Blood Pressure Remedy: हर दिन 5 मिनट करें ये काम, ब्लड प्रेशर हो जाएगा कंट्रोल, शोध में खुलासा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Kidney Transplant Cost In India: किडनी ट्रांसप्लांट में कितना आता है खर्च? जानें क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया

Kidney Transplant Cost In India: किडनी ट्रांसप्लांट में कितना आता है खर्च? जानें क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया

ड्राफ्ट लिस्ट में छूट गए 65 लाख लोगों के नाम कारण सहित अपनी वेबसाइट पर डाले, SC का चुनाव आयोग को आदेश

ड्राफ्ट लिस्ट में छूट गए 65 लाख लोगों के नाम कारण सहित अपनी वेबसाइट पर डाले, SC का चुनाव आयोग को आदेश

जीवनभर बढ़ता रहता है इंसानी शरीर का यह अंग, कभी 'रिटायर' नहीं होता यह हिस्सा!

जीवनभर बढ़ता रहता है इंसानी शरीर का यह अंग, कभी 'रिटायर' नहीं होता यह हिस्सा!

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
रोहित शर्मा के कारण कमेंट्री पैनल से हटाए गए थे इरफान पठान? पूर्व भारतीय गेंदबाज ने खोला पर्दे के पीछे का राज

रोहित शर्मा के कारण कमेंट्री पैनल से हटाए गए थे इरफान पठान? पूर्व भारतीय गेंदबाज ने खोला पर्दे के पीछे का राज

ITR Filing on Jio: मुकेश अंबानी का एक और तगड़ा मास्टरस्ट्रोक, Jio ऐप पर केवल 24 रुपये में फाइल कर सकते हैं ITR

ITR Filing on Jio: मुकेश अंबानी का एक और तगड़ा मास्टरस्ट्रोक, Jio ऐप पर केवल 24 रुपये में फाइल कर सकते हैं ITR

Independence Day: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किस PM ने दिया सबसे लंबा और छोटा भाषण? यहां देखें लिस्ट

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किस PM ने दिया सबसे लंबा और छोटा भाषण? यहां देखें लिस्ट

HomePhotos

स्पोर्ट्स

रोहित शर्मा के कारण कमेंट्री पैनल से हटाए गए थे इरफान पठान? पूर्व भारतीय गेंदबाज ने खोला पर्दे के पीछे का राज

पिछले कुछ समय से लगातार इरफान पठान को लेकर एक सवाल उठ रहा था कि क्या उन्हें रोहित शर्मा के कारण कमेंट्री पैनल से हटाए गए थे? उन्होंने अब इस पूरे मामले पर अब जवाब दिया है.

राजा राम | Aug 14, 2025, 09:01 PM IST

1.क्रिकेट फैंस में हैरानी फैल गई

क्रिकेट फैंस में हैरानी फैल गई
1

पूर्व भारतीय आल-राउंडर इरफान पठान क्रिकेट कमेंट्री की दुनिया में एक जाना-पहचाना नाम हैं. IPL 2025 में उन्हें अचानक कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया था, जिसके बाद क्रिकेट फैंस में हैरानी फैल गई.

Advertisement

2.रोहित शर्मा का नाम भी शामिल था

रोहित शर्मा का नाम भी शामिल था
2

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उन्होंने कुछ खिलाड़ियों की आलोचना की थी, जिसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम भी शामिल था.

3.अगर प्रदर्शन खराब हो तो आलोचना भी जरूरी है

अगर प्रदर्शन खराब हो तो आलोचना भी जरूरी है
3

हाल ही में लल्लनटॉप को दिये एक इंटरव्यू में इरफान पठान ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने साफ कहा कि कमेंटेटर का असली काम सिर्फ मैच का हाल बताना नहीं, बल्कि उसके पीछे की वजह समझाना है. अगर खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो तारीफ करनी चाहिए, और अगर प्रदर्शन खराब हो तो आलोचना भी जरूरी है.

 

4.शायद उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में नहीं बनती

शायद उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में नहीं बनती
4

उन्होंने कहा कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में रोहित शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन उस साल टेस्ट में उनका औसत सिर्फ 6 रहा था. उनका मानना था कि अगर रोहित कप्तान न होते, तो शायद उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में नहीं बनती.

 

TRENDING NOW

5.तहजीब दिखाना सपोर्ट करने के बराबर नहीं है

तहजीब दिखाना सपोर्ट करने के बराबर नहीं है
5

इरफान पठान ने साफ किया कि किसी भी खिलाड़ी के साथ सम्मान से पेश आना ब्रॉडकास्टर का फर्ज है. उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में तहजीब दिखाना सपोर्ट करने के बराबर नहीं है.

6.प्रदर्शन औसत दर्जे का

प्रदर्शन औसत दर्जे का
6

उन्होंने याद दिलाया कि वही लोग थे जिन्होंने कहा था कि रोहित का टेस्ट टीम में प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा है, लेकिन यह बात उतनी चर्चा में नहीं आई जितनी इंटरव्यू वाली आई.

 

7.सीरीज में प्रदर्शन खास नहीं

सीरीज में प्रदर्शन खास नहीं
7

उन्होंने ये भी कहा कि रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में प्रदर्शन खास नहीं रहा था. जिसके बाद रोहित खुद आखिरी मैच से हटने का फैसला किया था.

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के साथ आया और इंटरनेट पर छा गया Baby John का टीजर, वायरल हो रहे तमाम क्लिप
सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के साथ आया और इंटरनेट पर छा गया Baby John का टीजर, वायरल हो रहे तमाम क्लिप
Bhool Bhulaiyaa 3 first review: सिनेमाघरों में धमाल मचाने आ रही है Bhool Bhulaiyaa 3, रिलीज से पहले पढ़ लें रिव्यू
सिनेमाघरों में धमाल मचाने आ रही है Bhool Bhulaiyaa 3, रिलीज से पहले पढ़ लें रिव्यू
Sinusitis: बच्चों में साइनसाइटिस की समस्या का कारण बन सकता है प्रदूषण, जानें लक्षण और बचाव
बच्चों में साइनसाइटिस की समस्या का कारण बन सकता है प्रदूषण, जानें लक्षण और बचाव
Box Office Prediction: सिंघम अगेन या भूल भुलैया 3, ओपनिंग डे पर कौन मारेगा बाजी?
Box Office Prediction: सिंघम अगेन या भूल भुलैया 3, ओपनिंग डे पर कौन मारेगा बाजी?
UP: फतेहपुर में पत्रकार को उतारा मौत के घाट, जमीन विवाद में चाकू से गोदकर की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार
फतेहपुर में पत्रकार को उतारा मौत के घाट, जमीन विवाद में चाकू से गोदकर की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
रोहित शर्मा के कारण कमेंट्री पैनल से हटाए गए थे इरफान पठान? पूर्व भारतीय गेंदबाज ने खोला पर्दे के पीछे का राज
रोहित शर्मा के कारण कमेंट्री पैनल से हटाए गए थे इरफान पठान? पूर्व भारतीय गेंदबाज ने खोला पर्दे के पीछे का राज
ITR Filing on Jio: मुकेश अंबानी का एक और तगड़ा मास्टरस्ट्रोक, Jio ऐप पर केवल 24 रुपये में फाइल कर सकते हैं ITR
ITR Filing on Jio: मुकेश अंबानी का एक और तगड़ा मास्टरस्ट्रोक, Jio ऐप पर केवल 24 रुपये में फाइल कर सकते हैं ITR
Independence Day: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किस PM ने दिया सबसे लंबा और छोटा भाषण? यहां देखें लिस्ट
स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किस PM ने दिया सबसे लंबा और छोटा भाषण? यहां देखें लिस्ट
IIT छोड़ा, बॉलीवुड में भी स्टारडम न मिला... अब गूगल की स्टार बनी करिश्मा कपूर की ये 'ऑनस्क्रीन बेटी'
IIT छोड़ा, बॉलीवुड में भी स्टारडम न मिला... अब गूगल की स्टार बनी करिश्मा कपूर की ये 'ऑनस्क्रीन बेटी'
कौन हैं Sachin Tendulkar की होने वाली बहू Saaniya Chandhok? परिवार की नेटवर्थ जानकर हो जाएंगे हैरान
कौन हैं Sachin Tendulkar की होने वाली बहू Saaniya Chandhok? परिवार की नेटवर्थ जानकर हो जाएंगे हैरान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE