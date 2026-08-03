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CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पुरुष एथलीट, सिर्फ 5 खिलाड़ियों ने ये किया कारनामा

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स्पोर्ट्स

CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट, देखें पूरी लिस्ट

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी ग्लासगो ने की, जिसकी शुरुआत 23 जुलाई, 2026 से हुई और इसका समापन 2 अगस्त को हुआ.  इस दौरान भारत ने 39 मेडल अपने नाम किए, जिसमें 13 गोल्ड हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में किन महिला एथलीटों ने गोल्ड अपने नाम किया है. आप यहां पूरी लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 03, 2026, 05:11 PM IST

1.मिराबाई चानू (Mirabai Chanu)

मिराबाई चानू (Mirabai Chanu)
1

भारतीय महिला वेटलिफ्टर मिराबाई चानू ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिया था. उन्होंने वेटलिफ्टिंग इवेंट के महिला 48 किलोग्रा वर्ग में गोल्ड जीता था. 
 

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2.शर्मिला धनखड़ (Sharmila Dhankar)

शर्मिला धनखड़ (Sharmila Dhankar)
2

पैरा-एथलीट शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला शॉटपुट एफ57 में गोल्ड जीता था. शर्मिला भारत को गोल्ड दिलाने वाली दूसरी महिला एथलीट बनी थीं. 
 

3.अस्मिता डे (Asmita Dey)

अस्मिता डे (Asmita Dey)
3

भारतीय जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे ने महिला 48 किग्रा में गोल्ड जीता था और भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाली तीसरी महिला बनीं थीं.
 

4.प्रीति पवार (Preeti Pawar)

प्रीति पवार (Preeti Pawar)
4

भारतीय बॉक्सर प्रीति पवार ने टूर्नामेंट के बॉक्सिंग इवेंट में 54 किग्रा में गोल्ड अपने नाम किया था और भारत के लिए बॉक्सिंग में पहला गोल्ड दिलाने वाली महिला खिलाड़ी बनी थीं. 
 

TRENDING NOW

5.जैस्मिन लैम्बोरिया (Jaismine Lamboria)

जैस्मिन लैम्बोरिया (Jaismine Lamboria)
5

स्टार बॉक्सर जैस्मिन लैम्बोरिया ने बॉक्सिंग इवेंट के 57 किग्रा में गोल्ड जीता था. जैस्मिन इस इवेंट में दूसरा गोल्ड जीतने वाली महिला खिलाड़ी बनी थीं. 
 

6.शाक्षी चौधरी (Sakshi Chaudhary)

शाक्षी चौधरी (Sakshi Chaudhary)
6

बॉक्सिर साक्षी चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 51 किग्रा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. 
 

7.प्रिया घांघस (Priya Ghanghas)

प्रिया घांघस (Priya Ghanghas)
7

प्रिया घांघस ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला 60 किग्रा बॉक्सिंग इवेंट में गोल्ड जीता था और देश का नाम रौशन किया था. 
 

8.अरुंधति चौधरी (Arundhati Choudhary)

अरुंधति चौधरी (Arundhati Choudhary)
8

अरुंधति चौधरी ने महिला 70 किग्रा बॉक्सिंग में भारत को गोल्ड दिलाया था और देश का नाम रौशन किया था. हालांकि, अरुंधति चौधरी भारत को गोल्ड दिलाने वाली 8वीं और आखिरी महिला एथलीट हैं. 
( ALL Photo: X)

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