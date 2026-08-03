CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट, देखें पूरी लिस्ट

8 . अरुंधति चौधरी (Arundhati Choudhary)

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अरुंधति चौधरी ने महिला 70 किग्रा बॉक्सिंग में भारत को गोल्ड दिलाया था और देश का नाम रौशन किया था. हालांकि, अरुंधति चौधरी भारत को गोल्ड दिलाने वाली 8वीं और आखिरी महिला एथलीट हैं.

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