CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पुरुष एथलीट, सिर्फ 5 खिलाड़ियों ने ये किया कारनामा

स्पोर्ट्स
मोहम्मद साबिर | Aug 03, 2026, 05:46 PM IST
1.दिलीप गावित (Dilip Gavit)
भारतीय पैरा-एथलीट दिलीप गावित ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेंस 100 मीटर टी47 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. इस टूर्नामेंट में दिलीप गोल्ड जीतने वाले पहले पुरुष एथलीट बन थे.
2.हर्ष सिंह (Harsh Singh)
जूडो के स्टार प्लेयर हर्ष सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेंस 60 किग्रा में गोल्ड जीता था और गोल्ड जीतने वाले दूसरे पुरुष खिलाड़ी बने थे.
3.सोमन राणा (Soman Rana)
बतौर पुरुष खिलाड़ी सोमन राणा ने भारत को इस इवेंट में तीसरा गोल्ड दिलाया था. उन्होंने पैरा एथलेटिक्स मेंस शॉटपुट एफ57 में गोल्ड जीता था.
4.सचिन सिवाच (Sachin Siwach)
बॉक्सर सचिन सिवाज ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के मेंस 60 किग्रा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और चौथे पुरुष खिलाड़ी बने थे.
5.अंकुश पंघाल (Ankush Panghal)
बॉक्सर अंकुश पंघाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के मेंस 80 किग्रा इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था और इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले 5वें पुरुष एथलीट हैं.
( ALL Photo: X)