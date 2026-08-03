CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पुरुष एथलीट, सिर्फ 5 खिलाड़ियों ने ये किया कारनामा

1 . दिलीप गावित (Dilip Gavit)

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भारतीय पैरा-एथलीट दिलीप गावित ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेंस 100 मीटर टी47 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. इस टूर्नामेंट में दिलीप गोल्ड जीतने वाले पहले पुरुष एथलीट बन थे.

