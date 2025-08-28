T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें कप्तान सूर्यकुमार यादव की रैंकिंग

2 . रोहित शर्मा

2

टी20 इंटरनेशनल में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है. उन्होंने 159 मुकाबलों में 205 सिक्स जड़े हैं. वे इस फॉर्मेट में 200 से ज्यादा छक्के लगाने वाले अकेले खिलाड़ी हैं. हालांकि, रोहित अब इस फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं.

