Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर

75 की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- मैंने कभी नहीं कहा

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें कप्तान सूर्यकुमार यादव की रैंकिंग

Rashifal 29 August 2025: मेष और मकर राशि वाले रखें अपनी सेहत का ध्यान, जानें आज सभी राशियों का भाग्यफल

राजस्थान में सियासी समीकरण बदलने की तैयारी, सीएम ने कहा- शिकायतों की राजनीति खत्म कर काम करें

UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!

10 हजार कमाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को मिला 3 करोड़ का GST नोटिस,

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य

11 दिन की दुल्हन पर टूटा दुखों का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग

UP News: संभल में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 15% रह गई, आयोग ने योगी सरकार को सौंपी फाइनल रिपोर्ट

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें कप्तान सूर्यकुमार यादव की रैंकिंग

टी20 क्रिकेट में छक्कों की बारिश करना भारतीय बल्लेबाजों की खासियत रही है. रोहित शर्मा से लेकर कप्तान सूर्यकुमार यादव तक कई बल्लेबाज इस मामले में लाजवाब साबित हुए हैं. आइए जानते हैं कौन से खिलाड़ी छक्कों की लिस्ट में टॉप पर हैं और सूर्या कहां खड़े हैं.

राजा राम | Aug 28, 2025, 07:36 PM IST

1.भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा

भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर टी20 इंटरनेशनल में उतरने को तैयार है. एशिया कप से पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों के पुराने रिकॉर्ड चर्चा में हैं. खासकर छक्कों की लिस्ट, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा साफ दिखता है.
 

2.रोहित शर्मा

टी20 इंटरनेशनल में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है. उन्होंने 159 मुकाबलों में 205 सिक्स जड़े हैं. वे इस फॉर्मेट में 200 से ज्यादा छक्के लगाने वाले अकेले खिलाड़ी हैं. हालांकि, रोहित अब इस फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं.
 

3.सूर्यकुमार यादव

दूसरे नंबर पर आते हैं टीम इंडिया के नए कप्तान सूर्यकुमार यादव. सूर्या ने अब तक 83 मैचों में 146 छक्के लगाए हैं. यानी 150 छक्कों का आंकड़ा छूने के लिए उन्हें केवल चार सिक्स की जरूरत है. एशिया कप में उनसे बड़ी पारियों की उम्मीद है.
 

4.विराट कोहली

तीसरे स्थान पर विराट कोहली हैं. कोहली ने 125 मैचों में 124 छक्के लगाए. वे ज्यादा छक्कों के लिए मशहूर नहीं रहे, लेकिन इस सूची में उनका नाम शामिल है. कोहली ने 2022 टी20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले लिया था.
 

5.केएल राहुल

केएल राहुल चौथे पायदान पर हैं. उन्होंने 72 मैचों में 99 छक्के जड़े हैं और वे 100 छक्कों से सिर्फ एक कदम दूर हैं. हालांकि, फिलहाल वे टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं.
 

6.हार्दिक पांड्या

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर आते हैं. उन्होंने 114 मुकाबलों में 95 छक्के लगाए हैं. एशिया कप में उनके पास 100 छक्के पूरे करने का मौका होगा.
 

7.छक्कों के मामले में बेहद ताकतवर

भारत के इन बल्लेबाजों के आंकड़े बताते हैं कि टीम इंडिया टी20 फॉर्मेट में छक्कों के मामले में बेहद ताकतवर रही है. आने वाले मैचों में सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या पर सबकी नजरें होंगी.

