CWG 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें पूरी लिस्ट

1 . ऋषिकांत सिंह (Rishikanta Singh)

1

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने महिला और पुरुष वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में कुल 6 मेडल अपने नाम किए हैं. भारत के लिए ऋषिकांत सिंह ने मेंस 60 किग्रा, राजा मुथुपंडी मेंस 65 किग्रा, वल्लूरी अजय बाबू मेंस 79 किग्रा, ज्ञानेश्वरी यादव महिला 53 किग्रा, हरजिंदर कौर महिला 69 किग्रा और लवप्रीत सिंह मेंस 110 किग्रा में सिल्वर अपने नाम किए हैं.

