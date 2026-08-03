CWG 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें पूरी लिस्ट

स्पोर्ट्स
मोहम्मद साबिर | Aug 03, 2026, 07:59 PM IST
1.ऋषिकांत सिंह (Rishikanta Singh)
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने महिला और पुरुष वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में कुल 6 मेडल अपने नाम किए हैं. भारत के लिए ऋषिकांत सिंह ने मेंस 60 किग्रा, राजा मुथुपंडी मेंस 65 किग्रा, वल्लूरी अजय बाबू मेंस 79 किग्रा, ज्ञानेश्वरी यादव महिला 53 किग्रा, हरजिंदर कौर महिला 69 किग्रा और लवप्रीत सिंह मेंस 110 किग्रा में सिल्वर अपने नाम किए हैं.
2.सर्वेश कुशारे (Sarvesh Kushare)
भारतीय एथलीट सर्वेश कुशारे ने एथलेटिक्स मेंस हाई जंप नें सिल्वर मेडल अपने नाम किया था.
3.गुलवीर सिंह (Gulveer Singh)
गुलवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मेंस 10,000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल दिलाया था.
4.मोहम्मद बासित (Mohammed Basit)
पैरा एथलेटिक्स मेंस 100 मीटर टी47 में मोहम्मद बासित ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था.
5.मुरली श्रीशंकर (Murali Sreeshankar)
एथलेटिक्स मेंस लॉग जंप में भारत को मुरली श्रीशकंर ने सिल्वर मेडल दिलाया था.
6.नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra)
भारतीय दिग्गज खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जैवलीन थ्रो में भारत को सिल्वर दिलाया और गोल्ड से चूक गए.
7.यामिनी मौर्य (Yamini Mourya)
यामिनी मौर्य ने महिला 57 किग्रा जूडो में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था.
8.शुभम जुयाल (Shubham Juyal)
पैरा एथलेटिक्स मेंस शॉटपुट एफ57 में शुभम जुयाल ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था.
9.प्रवीण चित्रवेल (Praveen Chithravel)
भारतीय खिलाड़ी प्रवीन छित्रावेल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को मेंस ट्रिपल जंप में सिल्वर मेडल दिलाया था.
10.लवलीना बोरगोहेन (Lovlina Borgohain)
भारत ने बॉक्सिंग में तीन सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं. लवलीना बोरगोहेन ने महिला 75 किग्रा में सिल्वर जीता था, जबकि जदुमणि सिंह ने मेंस 55 किग्रा और नरेंद्र बेरवाल ने मेंस 90 किग्रा में सिल्वर जीता था.
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