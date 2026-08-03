CWG 2026 में ब्रांज मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें किसने जीता पदक

7 . गुलवीर सिंह (Gulveer Singh)

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गुलवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में दो पदक अपने नाम किए थे. उन्होंने पहले सिल्वर और फिर ब्रांज जीता था. गुलवीर ने मेंस 5000 मीटर रेस में ब्रांज अपने नाम किया था.

