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स्पोर्ट्स

CWG 2026 में ब्रांज मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें किसने जीता पदक

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने दमदार प्रदर्शन किया है. इस बार भारत ने टूर्नामेंट में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रांज मेडल जीते हैं. आज आपको बताएंगे कि भारत के लिए किन एथलीटों ने ब्रांज अपने नाम किया है. आप यहां ब्रांज जीतने वालों की पूरी लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 03, 2026, 08:32 PM IST

1.झंडू कुमार (Jhandu Kumar)

झंडू कुमार (Jhandu Kumar)
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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को सबसे पहला मेडल झंडू कुमार ने दिलाया था. उन्होंने पैरा पावरलिफ्टिंग (मेंस हैवीवेट) में ब्रांज मेडल जीता था. 
 

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2.बिंदियारानी देवी (Bindyarani Devi)

बिंदियारानी देवी (Bindyarani Devi)
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बिंदियारानी देवी ने भारत को महिला 58 किग्रा लेटलिफ्टिंग में ब्रांज मेडल दिलाया था. ये भारत का दूसरा ब्रांज भी था. 
 

3.शिल्पा शाइला (Shilpa Shyla)

शिल्पा शाइला (Shilpa Shyla)
3

पैरा एथलेटिक्स महिला शॉटपुट एफ57 में शिल्पा शाइला ने ब्रांज जीता था और ये भारत का तीसरा ब्रांज भी था. 
 

4.सीमा काली रामना (Seema Kaliramna)

सीमा काली रामना (Seema Kaliramna)
4

सीमा काली रामना ने महिला डिस्कस थ्रो में ब्रांज पदक अपने नाम किया था. इसके साथ ही भारत ने चौथा ब्रांज भी जीत लिया था. 
 

TRENDING NOW

5.तेजस्विन शंकर (Tejaswin Shankar)

तेजस्विन शंकर (Tejaswin Shankar)
5

तेजस्विन शंकर ने पुरुषों की डेकाथलॉन में भारत को ब्रांज दिलाया और इसके बाद भारत के पास पांच ब्रांज पदक हो गए थे. 
 

6.यश वीर सिंह (Yash Vir Singh)

यश वीर सिंह (Yash Vir Singh)
6

यश वीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स के मेंस जैवलीन थ्रो में ब्रांज मेडल अपने नाम किया था. 
 

7.गुलवीर सिंह (Gulveer Singh)

गुलवीर सिंह (Gulveer Singh)
7

गुलवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में दो पदक अपने नाम किए थे. उन्होंने पहले सिल्वर और फिर ब्रांज जीता था. गुलवीर ने मेंस 5000 मीटर रेस में ब्रांज अपने नाम किया था. 
 

8.सेल्वा प्रभु तिरुमरन (Selva Prabhu Thirumaran)

सेल्वा प्रभु तिरुमरन (Selva Prabhu Thirumaran)
8

सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने मेंस ट्रिपल जंप ने ब्रांज मेडल अपने नाम किया था. इसके साथ ही भारत का ये 8वां ब्रांज मेडल भी रहा था. 
 

9.उन्नति शर्मा (Unnati Sharma)

उन्नति शर्मा (Unnati Sharma)
9

उन्नति शर्मा ने भारत को 9वां ब्रांज मेडल दिलाया था. उन्होंने महिला 63 किग्रा में ब्रांज पदक अपने नाम किया था.  
 

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