Ind vs Wi 2nd Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, एक टीम के खिलाफ जीती सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज

2 . टीम इंडिया 'टॉप' पर

2

भारत से पहले दक्षिण अफ्रीकी टीम साल 1998 से 2024 के बीच वेस्टइंडीज के विरुद्ध लगातार 10 टेस्ट सीरीज अपने नाम कर चुकी है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने साल 2000 से 2022 के बीच वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 9 टेस्ट सीरीज अपने नाम की थी. वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम साल 1989 से 2003 के बीच इंग्लैंड के विरुद्ध लगातार 8 टेस्ट सीरीज अपने नाम कर चुकी है, जबकि श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ साल 1996 से 2020 के बीच लगातार इतनी ही टेस्ट सीरीज जीती.