India vs Australia: ऐतिहासिक जीत के साथ 8 साल बाद महिला वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, देखें जीत के वो खास पल

राजा राम | Oct 30, 2025, 11:33 PM IST
1.शुरुआत थोड़ी धीमी रही
लक्ष्य का पीछे करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत थोड़ी धीमी रही. टीम ने 13 रन पर शेफाली वर्मा और 59 रन पर मंधाना का विकेट खो दिया. ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा.
2.क्रीज पर आते ही दिखाया जादू
लेकिन जेमिमा रॉड्रिग्स ने क्रीज पर आते ही अपना जादू दिखाया. उन्होंने 127 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली, जिसमें 14 चौके शामिल थे. उनका स्ट्राइक रेट 94.78 रहा और उन्होंने पूरे मैच में धैर्य और आक्रामकता का अद्भुत संतुलन बनाए रखा.
3.कप्तान हरमनप्रीत कौर का भी शानदार योगदान
कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी शानदार योगदान दिया. उन्होंने 88 गेंदों में 89 रन बनाकर तीसरे विकेट के लिए जेमिमा के साथ 167 रन की साझेदारी की. इस साझेदारी ने भारत को जीत की राह पर मजबूती से खड़ा किया.
4.जेमिमा ने मैच को समाप्त तक पहुंचाया
जेमिमा ने दीप्ति शर्मा और रिचा घोष के साथ मिलकर मैच को समाप्त तक पहुंचाया.
5.आंखों में खुशी के आंसू
मैच के अंत में जेमिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे. नवी मुंबई, उनका होम ग्राउंड, आज उनके लिए खास बन गया. पूरे भारत में खिलाड़ियों की भावुकता और जज़्बा देखने लायक था.
6.जेमिमा रॉड्रिग्स को प्लेयर ऑफ द मैच
इस जीत के साथ भारत ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश किया, जहां उनका सामना साउथ अफ्रीका से होगा. जेमिमा रॉड्रिग्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.