5 . What does Faryal Waqar do in Dubai?

फरयाल वकार इस समय दुबई में टीचिंग करती हैं. फरयाल दुबई की RIT दुबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं. उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया है. हालांकि फरयाल विराट के अलावा मोहम्मद रिजवान और शाहिद अफरीदी भी फैन हैं.