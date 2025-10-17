IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज

1 . ब्रेट ली

1

साल 2000 से 2012 के बीच ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज तेज गेंदबाज ने 21 की औसत के साथ 55 विकेट हासिल किए ब्रेट ली ने भारत के विरुद्ध चार बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट हासिल किए.