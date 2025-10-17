IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज

चीनी जैसा मीठा, फिर भी शुगर कम करने में कारगर क्यों है ये फल? समझें इसके पीछे का साइंस
स्पोर्ट्स
सुमित तिवारी | Oct 17, 2025, 10:14 PM IST
1.ब्रेट ली
साल 2000 से 2012 के बीच ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज तेज गेंदबाज ने 21 की औसत के साथ 55 विकेट हासिल किए ब्रेट ली ने भारत के विरुद्ध चार बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट हासिल किए.
2.कपिल देव
भारत को बतौर कप्तान कपिल देव ने साल 1980 से 1994 के बीच 41 मुकाबलों में कुल 338.4 ओवर फेंके, जिसमें 45 विकेट हासिल किए।
3.मिचेल जॉनसन
इस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने साल 2006 से 2015 के बीच 220.3 ओवरों में कुल 43 विकेट हासिल किए. इस दौरान जॉनसन ने एक बार पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा भी किया.
4.स्टीव वॉ
साल 1986 से 2001 के बीच भारत के खिलाफ 53 वनडे मैच खेले. इस दौरान स्टीव वॉ ने 257.3 ओवर गेंदबाजी करते हुए 29.46 की औसत के साथ 43 विकेट हासिल किए.
5.मोहम्मद शमी
भारत के तेज गेंदबाज ने साल 2013 से 2025 के बीच 215.4 ओवर गेंदबाजी की. इस दौरान शमी ने 42 विकेट हासिल किए. इस टीम के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में शमी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 51/5 है.