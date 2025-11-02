FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जोधपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराया तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर, मंदिर से दर्शन करके लौट रहे 18 श्रद्धालुओं की मौत

जोधपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराया तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर, मंदिर से दर्शन करके लौट रहे 18 श्रद्धालुओं की मौत

माइग्रेन-सिरर्दद से राहत दिला सकते हैं ये 4 Herbal Tea, जानें बनाने का आसान तरीका

माइग्रेन-सिरर्दद से राहत दिला सकते हैं ये 4 Herbal Tea, जानें बनाने का आसान तरीका

Tips To Relieve Pain: दर्द-सूजन चुटकियों में होगा गायब, 10 मिनट के लिए ये खास चीज मिलाकर पानी में डुबोएं पैर

Tips To Relieve Pain: दर्द-सूजन चुटकियों में होगा गायब, 10 मिनट के लिए ये खास चीज मिलाकर पानी में डुबोएं पैर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
हॉकी की रानी बनीं दुल्हन, CA से रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग PHOTOS

हॉकी की रानी बनीं दुल्हन, CA से रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग PHOTOS

Business Idea: सर्दियों में ये बिजनेस देंगे आपको तगड़ी कमाई, इन प्रोडक्ट्स की मांग रहती है हाई!

सर्दियों में ये बिजनेस देंगे आपको तगड़ी कमाई, इन प्रोडक्ट्स की मांग रहती है हाई!

Shah Rukh Khan Birthday: फिल्मों से पहले ये सीरियल कर चुके थे शाहरुख खान, किरदार ऐसा की आज भी लोग करते हैं याद

फिल्मों से पहले ये सीरियल कर चुके थे शाहरुख खान, किरदार ऐसा की आज भी लोग करते हैं याद

HomePhotos

स्पोर्ट्स

हॉकी की रानी बनीं दुल्हन, CA से रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग PHOTOS

भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल (Rani Rampal) रविवार (2 नवंबर) को शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने कुरुक्षेत्र के चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) पंकज संग शादी की. परिवार की मौजदूगी में दोनों ने सात फेरे लिए.

रईश खान | Nov 02, 2025, 08:01 PM IST

1.रानी रामपाल क्यों हुई भावुक?

रानी रामपाल क्यों हुई भावुक?
1

रानी रामपाल की शादी में खेल जगत से कई बड़े लोग नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं देने पहुंचे. शादी की खुशी के बीच रानी के लिए भावुक पल तब आया, जब उनके पिता रामपाल को व्हीलचेयर पर विवाह समारोह पर लाया गया.

Advertisement

2.पिता ने व्हीलचेयर पर निभाईं शादी की रस्में

पिता ने व्हीलचेयर पर निभाईं शादी की रस्में
2

पिता को व्हीलचेयर पर देखकर रानी की आंखें नम हो गईं. व्हीलचेयर पर बैठे-बैठे पिता ने बेटी की शादी की रस्में पूरी कीं. रानी रामपाल का हॉकी में दिग्गज खिलाड़ियों में नाम गिना जाता है. उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है.

3.किसने सिखाए हॉकी के गुण

किसने सिखाए हॉकी के गुण
3

रानी अपनी सफलता का श्रेय कोच बलदेव सिंह को देती हैं. जिन्होंने उनको हॉकी की हर बारीकियां सिखाईं. रानी की शादी में कोच हरिंद्र सिंह, पूर्व कप्तान पद्यश्री सरदारा सिंह और ओलंपियन संजीव कुमार समेत कई दिग्गज पहुंचे.

4.15 साल की उम्र में खेला विश्व कप

15 साल की उम्र में खेला विश्व कप
4

रानी रामपाल ने 14 साल की उम्र में हॉकी दुनिया में कदम रखा. वह 15 साल की उम्र में 2010 महिला विश्व कप खेलने वालीं दुनिया की पहली युवा हॉकी प्लेयर बनीं. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक चौथा स्थान हासिल किया.

TRENDING NOW

5.200 से ज्यादा किए गोल

200 से ज्यादा किए गोल
5

रानी रामपाल के करियर की बात करें तो उन्होंने 254 इंटरनेशनल मैच खेले. जिनमें उन्होंने 200 से अधिक गोल किए. हॉकी की इस रानी को अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
जोधपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराया तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर, मंदिर से दर्शन करके लौट रहे 18 श्रद्धालुओं की मौत
जोधपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराया तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर, मंदिर से दर्शन करके लौट रहे 18 श्रद्धालुओं की मौत
माइग्रेन-सिरर्दद से राहत दिला सकते हैं ये 4 Herbal Tea, जानें बनाने का आसान तरीका
माइग्रेन-सिरर्दद से राहत दिला सकते हैं ये 4 Herbal Tea, जानें बनाने का आसान तरीका
Tips To Relieve Pain: दर्द-सूजन चुटकियों में होगा गायब, 10 मिनट के लिए ये खास चीज मिलाकर पानी में डुबोएं पैर
Tips To Relieve Pain: दर्द-सूजन चुटकियों में होगा गायब, 10 मिनट के लिए ये खास चीज मिलाकर पानी में डुबोएं पैर
ISRO CMS-03 Launch: इसरो की ऐतिहासिक उड़ान, 'बाहुबली' से लॉन्च की सबसे भारी सैटेलाइट, समुद्र में बनेगी नौसेना की 'आंख'
ISRO CMS-03 Launch: इसरो की ऐतिहासिक उड़ान, 'बाहुबली' से लॉन्च की सबसे भारी सैटेलाइट, समुद्र में बनेगी नौसेना की 'आंख'
Bihar Election: बिहार में मुकेश सहनी संग तालाब में तैरते दिखे राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर Video Viral
बिहार में मुकेश सहनी संग तालाब में तैरते दिखे राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर Video Viral
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हॉकी की रानी बनीं दुल्हन, CA से रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग PHOTOS
हॉकी की रानी बनीं दुल्हन, CA से रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग PHOTOS
Business Idea: सर्दियों में ये बिजनेस देंगे आपको तगड़ी कमाई, इन प्रोडक्ट्स की मांग रहती है हाई!
सर्दियों में ये बिजनेस देंगे आपको तगड़ी कमाई, इन प्रोडक्ट्स की मांग रहती है हाई!
Shah Rukh Khan Birthday: फिल्मों से पहले ये सीरियल कर चुके थे शाहरुख खान, किरदार ऐसा की आज भी लोग करते हैं याद
फिल्मों से पहले ये सीरियल कर चुके थे शाहरुख खान, किरदार ऐसा की आज भी लोग करते हैं याद
Diet For Kidney Stone Patient: किडनी स्टोन के मरीजों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं? किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी 
Diet For Kidney Stone Patient: किडनी स्टोन के मरीजों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं? किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी
10 Sperm Killing Foods: स्पर्म क्वालिटी खराब करते हैं ये 10 फूड्स, बढ़ाते हैं फर्टिलिटी की समस्या 
10 Sperm Killing Foods: स्पर्म क्वालिटी खराब करते हैं ये 10 फूड्स, बढ़ाते हैं फर्टिलिटी की समस्या
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE