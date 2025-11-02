हॉकी की रानी बनीं दुल्हन, CA से रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग PHOTOS

स्पोर्ट्स
रईश खान | Nov 02, 2025, 08:01 PM IST
1.रानी रामपाल क्यों हुई भावुक?
रानी रामपाल की शादी में खेल जगत से कई बड़े लोग नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं देने पहुंचे. शादी की खुशी के बीच रानी के लिए भावुक पल तब आया, जब उनके पिता रामपाल को व्हीलचेयर पर विवाह समारोह पर लाया गया.
2.पिता ने व्हीलचेयर पर निभाईं शादी की रस्में
पिता को व्हीलचेयर पर देखकर रानी की आंखें नम हो गईं. व्हीलचेयर पर बैठे-बैठे पिता ने बेटी की शादी की रस्में पूरी कीं. रानी रामपाल का हॉकी में दिग्गज खिलाड़ियों में नाम गिना जाता है. उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है.
3.किसने सिखाए हॉकी के गुण
रानी अपनी सफलता का श्रेय कोच बलदेव सिंह को देती हैं. जिन्होंने उनको हॉकी की हर बारीकियां सिखाईं. रानी की शादी में कोच हरिंद्र सिंह, पूर्व कप्तान पद्यश्री सरदारा सिंह और ओलंपियन संजीव कुमार समेत कई दिग्गज पहुंचे.
4.15 साल की उम्र में खेला विश्व कप
रानी रामपाल ने 14 साल की उम्र में हॉकी दुनिया में कदम रखा. वह 15 साल की उम्र में 2010 महिला विश्व कप खेलने वालीं दुनिया की पहली युवा हॉकी प्लेयर बनीं. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक चौथा स्थान हासिल किया.
5.200 से ज्यादा किए गोल
रानी रामपाल के करियर की बात करें तो उन्होंने 254 इंटरनेशनल मैच खेले. जिनमें उन्होंने 200 से अधिक गोल किए. हॉकी की इस रानी को अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है.