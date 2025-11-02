हॉकी की रानी बनीं दुल्हन, CA से रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग PHOTOS

4 . 15 साल की उम्र में खेला विश्व कप

रानी रामपाल ने 14 साल की उम्र में हॉकी दुनिया में कदम रखा. वह 15 साल की उम्र में 2010 महिला विश्व कप खेलने वालीं दुनिया की पहली युवा हॉकी प्लेयर बनीं. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक चौथा स्थान हासिल किया.