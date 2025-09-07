नोएडा-ग्रेटर नोएडा वालों के लिए खुशखबरी! Delhi Airport से शुरू होगी 24x7 लग्जरी बस सेवा, जान लें किराया
अली गोनी ने ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी, बताया- क्यों नहीं बोल सकते 'गणपति बप्पा मोरया'?
Chandra Grahan 2026 Date: क्या होली पर लगेगा पहला चंद्र ग्रहण? जानिए भारत में अगले साल कब-कब दिखेगा Lunar Eclipse
एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर नहीं है 'VIP पास', जानिए कैसे इसका दुरुपयोग आपकी जेब पर पड़ सकता है भारी
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, इस बल्लेबाज ने 31 गेंदों में किया था ये कारनामा
‘मुंह में तेजाब डाल दूंगा...', भाजपा विधायक को TMC नेता की धमकी से गरमाई बंगाल की राजनीति
एक T20I सीरीज के सभी मैचों में टॉस जीतने वाले 10 कप्तान, आंकड़े देख नहीं होगा यकीन
जिसे खुद नहीं दिखता वो बना रहा दूसरों का उज्ज्वल भविष्य, जानें नीलरतन बाला की दिल छू लेने वाली कहानी
सिद्धार्थ-कियारा की बेटी का नाम हुआ रिवील, एक्टर बोले – 'दादी के नाम पर रखना चाहता हूं' बेटी का नाम
Hockey Asia Cup 2025 Final: आज होगी भारत-कोरिया के बीच खिताबी भिड़ंत, जानें कब-कहां खेला जाएगा फाइनल
स्पोर्ट्स
मोहम्मद साबिर | Sep 07, 2025, 03:22 PM IST
1.कब खेला जाएगा भारत-कोरिया का फाइनल?
हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और साउथ कोरिया के बीच आज यानी रविवार 7 सितंबर को खेला जाएगा.
2.कितने बजे खेला जाएगा भारत-कोरिया का फाइनल?
भारत और कोरिया के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 7 सितंबर को शाम 7.30 बजे खेला जाएगा.
3.कहां खेला जाएगा भारत-कोरिया का फाइनल?
भारत और कोरिया के बीच फाइनल मुकाबला बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा.
4.कहां होगी भारत-कोरिया का फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग?
भारत और कोरिया के बीच फाइनल मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव ऐप और वेबसाइट पर होगी.
5.टीवी पर कहां देखें एशिया कप का फाइनल?
एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स 1 चैनल पर देख सकते हैं.