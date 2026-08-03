PHOTOS: स्कॉटलैंड ने भारत को सौंपी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी, क्लोजिंग सेरेमनी में मनुषी-शंकर महादेवन ने जीता दिल

10 . 2030 के अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स का इंतजार

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हालांकि, इसकी बड़ी वजह यह थी कि पिछले खेलों में भारत को पदक दिलाने वाले कई प्रमुख खेलों को इस बार ग्लासगो में शामिल नहीं किया गया था. इस लिहाज से भारतीय खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन बेहद काबिले तारीफ रहा. अब खेल प्रेमियों की नजरें 2030 के अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स पर टिक गई हैं, जो इन खेलों का शताब्दी संस्करण होने जा रहा है. (All Image Source- IANS)