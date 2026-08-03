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PHOTOS: स्कॉटलैंड ने भारत को सौंपी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी, क्लोजिंग सेरेमनी में मनुषी-शंकर महादेवन ने जीता दिल

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PHOTOS: स्कॉटलैंड ने भारत को सौंपी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी, क्लोजिंग सेरेमनी में मनुषी-शंकर महादेवन ने जीता दिल

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का एक बेहद भव्य और रंगारंग समारोह के साथ समापन हो गया है.

Gaurav Barar | Aug 03, 2026, 08:50 AM IST

1.ग्लास्गो में खत्म हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 

ग्लास्गो में खत्म हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 
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ग्लास्गो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 रविवार को एक शानदार और भव्य समापन समारोह के साथ आधिकारिक तौर पर खत्म हो गए. 11 दिनों तक चले इस खेल कुंभ के आखिरी दिन OVO हाइड्रो स्टेडियम में एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने को मिलीं. (All Image Source- IANS)

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2.भारत को मिली अगले गेम्स की मेजबानी 

भारत को मिली अगले गेम्स की मेजबानी 
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इस समारोह की सबसे खास बात यह रही कि ग्लासगो ने आधिकारिक रूप से कॉमनवेल्थ का झंडा और मशाल भारत को सौंप दी. अब साल 2030 में होने वाले ऐतिहासिक 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत का अहमदाबाद शहर करेगा. मंच पर भारत की तरफ से जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी मौजूद थे. 

3.2030 में अहमदाबाद आने का दिया न्योता

2030 में अहमदाबाद आने का दिया न्योता
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किंग चार्ल्स III के प्रतिनिधि के रूप में आए प्रिंस एडवर्ड ने खेलों के औपचारिक समापन की घोषणा की. उन्होंने ग्लासगो का शुक्रिया अदा करते हुए दुनिया भर के एथलीटों को चार साल बाद यानी 2030 में अहमदाबाद आने का न्योता दिया.

4.दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा भारत

दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा भारत
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इसके साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा ऐसा देश बन जाएगा, जिसने एक से अधिक बार इन खेलों की मेजबानी की है. इससे पहले भारत ने 2010 में नई दिल्ली में इन खेलों का आयोजन किया था.
 

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5.परेड ऑफ नेशंस और भारतीय एथलीटों का जलवा

परेड ऑफ नेशंस और भारतीय एथलीटों का जलवा
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खिलाड़ियों के मार्च पास्ट में भारतीय दल को मुक्केबाज जैस्मिन लम्बोरिया ने लीड किया. उन्होंने महिला 57 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है, जिसके सम्मान में उन्हें भारतीय ध्वजवाहक चुना गया. मैदान में भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर अपनी सफल यात्रा की खुशी साफ झलक रही थी.
 

6.स्कॉटिश और भारतीय संस्कृति का अनूठा संगम

स्कॉटिश और भारतीय संस्कृति का अनूठा संगम
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समापन समारोह में भारतीय और स्कॉटिश संगीत-नृत्य की ऐसी जुगलबंदी देखने को मिली जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. स्कॉटलैंड के मशहूर बैंड 'सिंपल माइंड्स' और ऑस्ट्रेलियाई गायिका डेल्टा गुडरम की परफॉर्मेंस भी काफी सराही गई.

7.मानुषी छिल्लर की बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस

मानुषी छिल्लर की बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस
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भारतीय प्रस्तुति को वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर तैयार किया गया था. पूर्व मिस वर्ल्ड और अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने के अवसर पर एक बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दी. 

8.शंकर महादेवन ने स्टेडियम में भरा जोश

शंकर महादेवन ने स्टेडियम में भरा जोश
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इसके बाद मशहूर गायक शंकर महादेवन ने अपने बेटों सिद्धार्थ और शिवम के साथ मिलकर 'सुनो गौर से दुनिया वालों', 'भाग मिल्खा भाग', 'ऐ वतन' और 'लहरा दो' जैसे देशभक्ति गानों से पूरे स्टेडियम में जोश भर दिया. वहीं गुजराती गायिका भूमि त्रिवेदी ने अपने गानों से 2030 के मेजबान राज्य गुजरात की झलक पेश की.

9.मेडल टैली में भारत का शानदार प्रदर्शन

मेडल टैली में भारत का शानदार प्रदर्शन
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गेम्स में भी भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा. भारतीय एथलीटों ने कुल 39 पदक जीतकर मेडल तालिका में चौथा स्थान हासिल किया. भारत के खाते में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक आए. हालांकि, 2022 के बर्मिंघम खेलों (61 पदक) की तुलना में पदकों की संख्या थोड़ी कम रही.

10.2030 के अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स का इंतजार

2030 के अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स का इंतजार
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हालांकि, इसकी बड़ी वजह यह थी कि पिछले खेलों में भारत को पदक दिलाने वाले कई प्रमुख खेलों को इस बार ग्लासगो में शामिल नहीं किया गया था. इस लिहाज से भारतीय खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन बेहद काबिले तारीफ रहा. अब खेल प्रेमियों की नजरें 2030 के अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स पर टिक गई हैं, जो इन खेलों का शताब्दी संस्करण होने जा रहा है.  (All Image Source- IANS)

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