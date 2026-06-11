FIFA World Cup में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले फुटबॉलर, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

स्पोर्ट्स
मोहम्मद साबिर | Jun 11, 2026, 06:24 PM IST
1.मिरोस्लाव क्लोसे (Miroslav Klose)
जर्मनी की फुटबॉल टीम के पूर्व स्टार खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोसे का नाम लिस्ट पहले पहले पायदान पर है. उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के 24 मैचों में 16 गोल दागे हैं. 2014 में वो फीफा का खिताब भी जीत चुके हैं.
2.रोनाल्डो नजारियो (Ronaldo Nazario)
ब्राजील फुटबॉल टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोनाल्डो नजारियो ने 19 फीफा मुकाबलों में 15 गोल दागे हैं. उनकी मौजूदगी में ब्राजील ने दो बार 1994 और 2002 में खिताब भी अपने नाम किया है.
3.गर्ड मुलर (Gerd Müller)
जर्मनी फुटबॉल टीम के दिग्गज फुटबॉलर गर्ड मुलर ने फीफा वर्ल्ड कप के 13 मुकाबलों में 14 गोल दागे हैं.
4.लियोनल मेसी (Lionel Messi)
अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी और कप्तान लियोनल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप अब तक 13 गोल दागे हैं. मेसी ने अपनी कप्तानी में 2022 में अपनी टीम को फीफा का खिताब भी जिताया है.
5.जस्ट फोंटेन (Just Fontaine)
फ्रांस के दिग्गज खिलाड़ी जस्ट फोंटेन का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर है. जस्ट ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 13 गोल दागे हैं.