FIFA World Cup में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले फुटबॉलर, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

1 . मिरोस्लाव क्लोसे (Miroslav Klose)

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जर्मनी की फुटबॉल टीम के पूर्व स्टार खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोसे का नाम लिस्ट पहले पहले पायदान पर है. उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के 24 मैचों में 16 गोल दागे हैं. 2014 में वो फीफा का खिताब भी जीत चुके हैं.

