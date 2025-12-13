कौन हैं lionel Messi इंडिया टूर 2025 आयोजक सताद्रु दत्ता? कोलकाता स्टेडियम में बवाल के बाद हुए गिरफ्तार

स्पोर्ट्स
सुमित तिवारी | Dec 13, 2025, 04:03 PM IST
1.फुटबॉलर लियोनेल मेसी
दरअसल अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी शनिवार को 'GOAT इंडिया टूर 2025' की शुरुआत के लिए कोलकाता पहुंचे. लेकिन महंगी टिकट लेने के बाद भी फैंस को उनकी एक झलक नहीं मिली.
2.स्टेडियम में तोड़ फोड़
इस वजह से फैंस ने बेकाबू होकर पूरे स्टेडियम में तोड़ फोड़ मचा दी. नाराज फैंस ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया, जिससे कार्यक्रम में भारी अव्यवस्था फैल गई. बता दे कि मेसी 14 साल बाद भारत के दौरे पर लौटे हैं.
3.GOAT इंडिया टूर 2025
मेसी अपनी ‘GOAT इंडिया टूर 2025’ के तहत देश में आए हैं.इस टूर के आयोजन सताद्रु दत्ता थे, जिन्हें फैंस के बवाल के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.बता दें कि सताद्रु दत्ता ‘ए सताद्रु दत्ता इनिशिएटिव’ के तहत काम करते हैं.
4.इससे पहले भी कर चुके हैं कई इवेंट
सताद्रु ने इससे पहले महान पेले, डिएगो माराडोना और काफू जैसे दिग्गज फुटबॉलरों के लिए भारत में इवेंट को आयोजित कर चुके हैं. कोलकाता ही नहीं, सताद्रु पर ही अलग-अलग शहरों में मेसी के टूर के आयोजन की जिम्मेदारी है.
5.भारतीय स्पोर्ट प्रमोटर
कोलकाता के बाद मेसी हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली भी पहुंचेंगे, जहां पर पहले से ही उनके कार्यक्रम निर्धारित हैं. सताद्रु दत्ता ने एक भारतीय स्पोर्ट प्रमोटर और व्यापारी भी है.