दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, फिर लागू हुआ GRAP-3, स्कूलों और ऑफिस को लेकर अहम फैसला संभव

लियोनेल मेस्सी के लिए फैंस ने स्टेडियम में की तोड़फोड़, अफरा-तफरी का वीडिया वायरल

IND vs SA: दूसरा टी20 हारने के बाद गंभीर और हार्दिक के बीच तीखी बहस? सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो

कौन हैं lionel Messi इंडिया टूर 2025 आयोजक सताद्रु दत्ता? कोलकाता स्टेडियम में बवाल के बाद हुए गिरफ्तार

ब्रिटिश राज से पहले भारतीय शासकों का था ग्लोबल दबदबा, ये 4 राजा विदेशों में चलाते थे साम्राज्य

भारत के इस शहर में नहीं चलती एक भी गाड़ी, एशिया की एकमात्र ऑटोमोबाइल-फ्री जगह, जानें कैसे सफर करते हैं लोग

स्पोर्ट्स

कौन हैं lionel Messi इंडिया टूर 2025 आयोजक सताद्रु दत्ता? कोलकाता स्टेडियम में बवाल के बाद हुए गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में lionel Messi इंडिया टूर 2025 आयोजक सताद्रु दत्ता को गरिफ्तार कर लिया है. दरअसल कोलकाता में इवेंट के दौरान महंगी टिकट लेने के बाद भी फैंस को उनकी एक झलक देखने को नहीं मिली जिससे फैंस ने बेकाबू होकर पूरे स्टेडियम में तोड़ फोड़ मचा दी. 

सुमित तिवारी | Dec 13, 2025, 04:03 PM IST

1.फुटबॉलर लियोनेल मेसी

फुटबॉलर लियोनेल मेसी
1

दरअसल अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी शनिवार को 'GOAT इंडिया टूर 2025' की शुरुआत के लिए कोलकाता पहुंचे. लेकिन महंगी टिकट लेने के बाद भी फैंस को उनकी एक झलक नहीं मिली.

2.स्टेडियम में तोड़ फोड़

स्टेडियम में तोड़ फोड़
2

इस वजह से फैंस ने बेकाबू होकर पूरे स्टेडियम में तोड़ फोड़ मचा दी.  नाराज फैंस ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया, जिससे कार्यक्रम में भारी अव्यवस्था फैल गई. बता दे कि मेसी 14 साल बाद भारत के दौरे पर लौटे हैं. 
 

3.GOAT इंडिया टूर 2025

GOAT इंडिया टूर 2025
3

मेसी अपनी ‘GOAT इंडिया टूर 2025’ के तहत देश में आए हैं.इस टूर के आयोजन सताद्रु दत्ता थे, जिन्हें फैंस के बवाल के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.बता दें कि सताद्रु दत्ता ‘ए सताद्रु दत्ता इनिशिएटिव’ के तहत काम करते हैं.

4.इससे पहले भी कर चुके हैं कई इवेंट

इससे पहले भी कर चुके हैं कई इवेंट
4

सताद्रु ने इससे पहले महान पेले, डिएगो माराडोना और काफू जैसे दिग्गज फुटबॉलरों के लिए भारत में इवेंट को आयोजित कर चुके हैं. कोलकाता ही नहीं, सताद्रु पर ही अलग-अलग शहरों में मेसी के टूर के आयोजन की जिम्मेदारी है.

5.भारतीय स्पोर्ट प्रमोटर

भारतीय स्पोर्ट प्रमोटर
5

कोलकाता के बाद मेसी हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली भी पहुंचेंगे, जहां पर पहले से ही उनके कार्यक्रम निर्धारित हैं. सताद्रु दत्ता ने एक भारतीय स्पोर्ट प्रमोटर और व्यापारी भी है.

