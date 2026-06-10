FIFA World Cup Winners List: 96 साल पहले इस टीम ने खिताब जीतकर रचा था इतिहास, जानें 1930 से 2022 तक की पूरी विनर्स लिस्ट

स्पोर्ट्स
मोहम्मद साबिर | Jun 10, 2026, 06:11 PM IST
1.ब्राजील फुटबॉल टीम (Brazil)
ब्राजील की फुटबॉल टीम ने 5 बार खिताब अपने नाम किया है. टीम ने 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में ट्रॉफी जीती थी.
2.इटली फुटबॉल टीम (Italy)
फीफा वर्ल्ड कप हर चार साल में एक बार खेला जाता है. इटली की फुटबॉल टीम ने 1934 में खिताब अपने नाम किया था. उसके बाद 1938, 1982 और 2006 में कुल 4 टाइटंल जीती है.
3.वेस्ट जर्मनी फुटबॉल टीम (West Germany)
वेस्ट जर्मनी की फुटबॉल टीम ने अपना पहला टाइटल 1954 में जीता था. उसके बाद टीम ने 1974 और 1990 में टाइटल अपने नाम किया था. टीम ने अब तक तीन बार खिताब जीता है.
4.अर्जेंटीना फुटबॉल टीम (Argentina)
अर्जेंटनी ने पिछला वर्ल्ड कप अपने नाम किया था और टीम इस बार टाइटल डिफेंड करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. टीम ने 1978, 1986 और 2022 का खिताब जीता था.
5.फ्रांस फुटबॉल टीम (France)
फ्रांस की टीम ने साल 1998 में अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. उसके बाद टीम ने 2018 में अपना दूसरा खिताब जीता था.
6.उरुग्वे फुटबॉल टीम (Uruguay)
फीफा वर्ल्ड कप का पहला सीजन आज से 96 साल पहले यानी साल 1930 में खेला गया था. इस सीजन उरुग्वे फुटबॉल टीम ने अर्जेंटीना को हराकर खिताब जीता था. उसके बाद उरुग्वे ने 1950 में दूसरा खिताब जीता था.
7.स्पेन फुटबॉल टीम (Spain)
स्पेन की टीम ने नीदरलैंड्स के खिलाफ साल 2010 में अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप जीता था.
8.जर्मनी फुटबॉल टीम (Germany)
जर्मनी की फुटबॉल टीम ने साल 2014 में अर्जेंटीना को हराकर अपना पहला और इकलौता टाइटल जीता था.