FIFA World Cup Winners List: 96 साल पहले इस टीम ने खिताब जीतकर रचा था इतिहास, जानें 1930 से 2022 तक की पूरी विनर्स लिस्ट

6 . उरुग्वे फुटबॉल टीम (Uruguay)

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फीफा वर्ल्ड कप का पहला सीजन आज से 96 साल पहले यानी साल 1930 में खेला गया था. इस सीजन उरुग्वे फुटबॉल टीम ने अर्जेंटीना को हराकर खिताब जीता था. उसके बाद उरुग्वे ने 1950 में दूसरा खिताब जीता था.

