ICC Women's World Cup 2025 Award: दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, शेफाली वर्मा ने भी बल्ले के साथ गेंद से दिखाया कमाल

स्पोर्ट्स
रईश खान | Nov 03, 2025, 01:00 AM IST
1.25 साल में पहली बार जीता वर्ल्ड कप
टीम इंडिया ने 52 साल में तीसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश किया था, लेकिन ट्रॉफी पहली बार अपने नाम की है. इसमें सबसे बड़ा रोल दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा ने निभाया है.
2.दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट
टीम इंडिया की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को प्लेटर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. फाइनल मुकाबले में दीप्ति ने 58 रन बनाए और पांच विकेट झटककर साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी.
3.शेफाली वर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द मैच
शेफाली वर्मा ने फाइनल में बल्ले से ही नहीं, बल्कि गेंदबाजी से कमाल दिखाया. शेफाली ने 87 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके बाद गेंद से साउथ अफ्रीका के दो बल्लेबाजों को शिकार बनाया.
4.हरमनप्रीत कौर की कप्तानी रचा इतिहास
महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 में हुई थी लेकिन टीम इंडिया एक बार भी विश्व चैंपियन बनने का तगमा हासिल नहीं कर पाई थी. लेकिन आखिरकार 2025 में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में इतिहास रच दिया.
5.टीम इंडिया कब-कब पहुंचा फाइनल में
इससे पहली टीम इंडिया साल 2005 और 2017 में ICC विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा था. लेकिन इस बार देश की बेटियों के सामने कोई नहीं टिक पाया.