ICC Women's World Cup 2025 Award: दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, शेफाली वर्मा ने भी बल्ले के साथ गेंद से दिखाया कमाल

1 . 25 साल में पहली बार जीता वर्ल्ड कप

टीम इंडिया ने 52 साल में तीसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश किया था, लेकिन ट्रॉफी पहली बार अपने नाम की है. इसमें सबसे बड़ा रोल दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा ने निभाया है.