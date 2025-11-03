FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Lucknow: ज्वेलरी शोरूम से 2.5 KG सोना लेकर फुर्र हो गई महिला कर्मचारी, CCTV से खुला राज

Lucknow: ज्वेलरी शोरूम से 2.5 KG सोना लेकर फुर्र हो गई महिला कर्मचारी, CCTV से खुला राज

IND-w vs SA-w Final Highlights: दीप्ति के ऑलराउंड प्रदर्शन के आगे ढेर हुई अफ्रीका, 52 रनों से टीम इंडिया ने अपने नाम की पहली ट्रॉफी

दीप्ति के ऑलराउंड प्रदर्शन के आगे ढेर हुई अफ्रीका, 52रनों से टीम इंडिया ने अपने नाम की पहली ट्रॉफी

अपने जन्मदिन पर आखिर फैंस से क्यों नहीं मिल पाए शाहरुख खान? अब खुद SRK ने दी जानकारी

अपने जन्मदिन पर आखिर फैंस से क्यों नहीं मिल पाए शाहरुख खान? अब खुद SRK ने दी जानकारी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ICC Women's World Cup 2025 Award: दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, शेफाली वर्मा ने भी बल्ले के साथ गेंद से दिखाया कमाल

ICC Women's World Cup 2025 Award: दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, शेफाली वर्मा ने भी बल्ले के साथ गेंद से दिखाया कमाल

IND-w vs SA-W Final: दीप्ति शर्मा-स्मृति मंधाना से लेकर लौरा वोल्वार्ड्ट तक, एक-दो नहीं बल्कि फाइनल में बने 10 रिकॉर्ड्स

IND-w vs SA-W Final: दीप्ति शर्मा-स्मृति मंधाना से लेकर लौरा वोल्वार्ड्ट तक, एक-दो नहीं बल्कि फाइनल में बने 10 रिकॉर्ड्स

मात्र 80,000 रुपये से गांव में शुरू किया बिजनेस, आज खुद का ब्रांड और लाखों की इनकम; आप भी ले सकते हैं सीख

मात्र 80,000 रुपये से गांव में शुरू किया बिजनेस, आज खुद का ब्रांड और लाखों की इनकम; आप भी ले सकते हैं सीख

HomePhotos

स्पोर्ट्स

ICC Women's World Cup 2025 Award: दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, शेफाली वर्मा ने भी बल्ले के साथ गेंद से दिखाया कमाल

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. ICC विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार खिताब पर कब्जा कर लिया है.

रईश खान | Nov 03, 2025, 01:00 AM IST

1.25 साल में पहली बार जीता वर्ल्ड कप

25 साल में पहली बार जीता वर्ल्ड कप
1

टीम इंडिया ने 52 साल में तीसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश किया था, लेकिन ट्रॉफी पहली बार अपने नाम की है. इसमें सबसे बड़ा रोल दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा ने निभाया है.

Advertisement

2.दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट

दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट
2

टीम इंडिया की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को प्लेटर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. फाइनल मुकाबले में दीप्ति ने 58 रन बनाए और पांच विकेट झटककर साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी.

3.शेफाली वर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द मैच

शेफाली वर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द मैच
3

शेफाली वर्मा ने फाइनल में बल्ले से ही नहीं, बल्कि गेंदबाजी से कमाल दिखाया. शेफाली ने 87 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके बाद गेंद से साउथ अफ्रीका के दो बल्लेबाजों को शिकार बनाया.

4.हरमनप्रीत कौर की कप्तानी रचा इतिहास

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी रचा इतिहास
4

महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 में हुई थी लेकिन टीम इंडिया एक बार भी विश्व चैंपियन बनने का तगमा हासिल नहीं कर पाई थी. लेकिन आखिरकार 2025 में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में इतिहास रच दिया.

TRENDING NOW

5.टीम इंडिया कब-कब पहुंचा फाइनल में

टीम इंडिया कब-कब पहुंचा फाइनल में
5

इससे पहली टीम इंडिया साल 2005 और 2017 में ICC विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा था. लेकिन इस बार देश की बेटियों के सामने कोई नहीं टिक पाया.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Lucknow: ज्वेलरी शोरूम से 2.5 KG सोना लेकर फुर्र हो गई महिला कर्मचारी, CCTV से खुला राज
Lucknow: ज्वेलरी शोरूम से 2.5 KG सोना लेकर फुर्र हो गई महिला कर्मचारी, CCTV से खुला राज
IND-w vs SA-w Final Highlights: दीप्ति के ऑलराउंड प्रदर्शन के आगे ढेर हुई अफ्रीका, 52 रनों से टीम इंडिया ने अपने नाम की पहली ट्रॉफी
दीप्ति के ऑलराउंड प्रदर्शन के आगे ढेर हुई अफ्रीका, 52रनों से टीम इंडिया ने अपने नाम की पहली ट्रॉफी
अपने जन्मदिन पर आखिर फैंस से क्यों नहीं मिल पाए शाहरुख खान? अब खुद SRK ने दी जानकारी
अपने जन्मदिन पर आखिर फैंस से क्यों नहीं मिल पाए शाहरुख खान? अब खुद SRK ने दी जानकारी
Tips For Glowing Skin: केमिकल वाले महंगी क्रीम नहीं, नेचुरल ग्लोइंग स्किन चाहिए तो अपनाएं ये आयुर्वेदिक नुस्खे
Tips For Glowing Skin: केमिकल वाले महंगी क्रीम नहीं, नेचुरल ग्लोइंग स्किन चाहिए तो अपनाएं ये आयुर्वेदिक नुस्खे
Rashifal 03 November 2025: वृश्चिक और मकर वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और मकर वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ICC Women's World Cup 2025 Award: दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, शेफाली वर्मा ने भी बल्ले के साथ गेंद से दिखाया कमाल
ICC Women's World Cup 2025 Award: दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, शेफाली वर्मा ने भी बल्ले के साथ गेंद से दिखाया कमाल
IND-w vs SA-W Final: दीप्ति शर्मा-स्मृति मंधाना से लेकर लौरा वोल्वार्ड्ट तक, एक-दो नहीं बल्कि फाइनल में बने 10 रिकॉर्ड्स
IND-w vs SA-W Final: दीप्ति शर्मा-स्मृति मंधाना से लेकर लौरा वोल्वार्ड्ट तक, एक-दो नहीं बल्कि फाइनल में बने 10 रिकॉर्ड्स
मात्र 80,000 रुपये से गांव में शुरू किया बिजनेस, आज खुद का ब्रांड और लाखों की इनकम; आप भी ले सकते हैं सीख
मात्र 80,000 रुपये से गांव में शुरू किया बिजनेस, आज खुद का ब्रांड और लाखों की इनकम; आप भी ले सकते हैं सीख
FASTag अपडेट अब मिनटों में! NHAI का नया KYC सिस्टम करेगा काम आसान
FASTag अपडेट अब मिनटों में! NHAI का नया KYC सिस्टम करेगा काम आसान
Women's ODI World Cup 2025 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय प्लेयर का नाम
Women's ODI World Cup 2025 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय प्लेयर का नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE