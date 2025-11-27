3 . दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने किया रिटेन

3

ऐसे में यूपी वॉरियर्स ने आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर 3.20 करोड़ में ही वापस अपनी टीम में ले लिया. दीप्ति शर्मा से पहले सबसे महंगी खिलाड़ी का तगमा स्मृति मंधाना के नाम है, जिन्हें WPL 2023 में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3.40 करोड़ रुपये में खरीदा था. वह इस टूर्मामेंट इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी हैं.