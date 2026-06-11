FIFA WC 2026: रोनाल्डो और मेसी में कौन है ज्यादा अमीर? जानें किसके पास है लग्जरी कार कलेक्शन

स्पोर्ट्स
मोहम्मद साबिर | Jun 11, 2026, 04:03 PM IST
1.किन देशों के लिए खेलते हैं दोनों दिग्गज?
क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह हैं. रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल टीम के लिए खेलते हैं और कप्तान हैं. वहीं लियोनेल मेसी अर्जेंटीना की नेशनल टीम के लिए खेलते हैं और वो कप्तान भी हैं.
2.कितनी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नेटवर्थ?
दुनिया के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले एथलीट की लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम भी शामिल है. सेलिब्रिटी नेटवर्थ के अनुसार, 1.2 बिलियन डॉलर यानी 1148 करोड़ रुपये हैं. हालांकि, रोनाल्डो की 224 मिलियन डॉलर सैलरी है.
3.कितनी है लियोनेल मेसी की नेटवर्थ?
क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद पैसा कमाने के मामले में लियोनेल मेसी का नाम ही आता है. सेलिब्रिटी नेटवर्थ के अनुसार, मेसी की कुल नेटवर्थ 1 बिलियन डॉलर यानी 9540 करोड़ रुपये हुए. वहीं मेसी की 75 मिलियन डॉलर सैलरी है.
4.कैसा है रोनाल्डो का कार कलेक्शन?
क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास दुनिया की सबसे महंगी कारें हैं. रोनाल्डो के पास फेरारी, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस और बेंटली समेत कई लग्जरी और सुपरकार मौजूद हैं. रोनाल्डो के पास करोड़ों का कार कलेक्शन हैं.
5.कैसा है मेसी का कार कलेक्शन?
रोनाल्डो की तरह मेसी को भी सुपरकारों का बड़ा शौक है. उनके पास Ferrari, Maserati, Audi, Range Rover, Mercedes और Pagani जैसी लग्जरी कारें मौजूद हैं. हालांकि, उनके पास 1957 मॉडल की फेरारी 335 एस स्पाइडर स्कैग्लिएटी कार भी है. (All Images: X)