FIFA WC 2026: रोनाल्डो और मेसी में कौन है ज्यादा अमीर? जानें किसके पास है लग्जरी कार कलेक्शन

1 . किन देशों के लिए खेलते हैं दोनों दिग्गज?

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क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह हैं. रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल टीम के लिए खेलते हैं और कप्तान हैं. वहीं लियोनेल मेसी अर्जेंटीना की नेशनल टीम के लिए खेलते हैं और वो कप्तान भी हैं.

