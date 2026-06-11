FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Suhana Khan Post: 'लव यू..', प्रपोजल से बेहद खुश हैं शाहरुख की लाडली, वायरल हुआ सुहाना खान का रिएक्शन

Suhana Khan Post: 'लव यू..', प्रपोजल से बेहद खुश हैं शाहरुख की लाडली, वायरल हुआ सुहाना खान का रिएक्शन

इंडियन नेवी को कब मिलेगा अपना पहला राफेल फाइटर जेट? शामिल करने की तैयारी शुरू

इंडियन नेवी को कब मिलेगा अपना पहला राफेल फाइटर जेट? शामिल करने की तैयारी शुरू

जहां से गुजरता है दुनिया का तेल, वहीं फंसी हैं हजारों भारतीय जिंदगियां! 

जहां से गुजरता है दुनिया का तेल, वहीं फंसी हैं हजारों भारतीय जिंदगियां!

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
FIFA WC 2026: रोनाल्डो और मेसी में कौन है ज्यादा अमीर? जानें किसके पास है लग्जरी कार कलेक्शन

FIFA WC 2026: रोनाल्डो और मेसी में कौन है ज्यादा अमीर? जानें किसके पास है लग्जरी कार कलेक्शन

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की नसों में दौड़ता है इन 5 नदियों का पानी, जानें कौन-सी नदी कहलाती है धड़कन

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की नसों में दौड़ता है इन 5 नदियों का पानी, जानें कौन-सी नदी कहलाती है धड़कन

भूटान बॉर्डर के सबसे नजदीक कौन-सा रेलवे स्टेशन है? जानें यहां ट्रेनों की स्पीड पर क्यों रखनी पड़ती है लगाम

भूटान बॉर्डर के सबसे नजदीक कौन-सा रेलवे स्टेशन है? जानें यहां ट्रेनों की स्पीड पर क्यों रखनी पड़ती है लगाम

HomePhotos

स्पोर्ट्स

FIFA WC 2026: रोनाल्डो और मेसी में कौन है ज्यादा अमीर? जानें किसके पास है लग्जरी कार कलेक्शन

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी खेलते हुए नजर आएंगे. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे रोनाल्डो और मेसी में कौन ज्यादा अमीर है. आइए जानते हैं कि किसकी कितनी नेटवर्थ है.

मोहम्मद साबिर | Jun 11, 2026, 04:03 PM IST

1.किन देशों के लिए खेलते हैं दोनों दिग्गज?

किन देशों के लिए खेलते हैं दोनों दिग्गज?
1

क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह हैं. रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल टीम के लिए खेलते हैं और कप्तान हैं. वहीं लियोनेल मेसी अर्जेंटीना की नेशनल टीम के लिए खेलते हैं और वो कप्तान भी हैं. 
 

Advertisement

2.कितनी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नेटवर्थ?

कितनी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नेटवर्थ?
2

दुनिया के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले एथलीट की लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम भी शामिल है. सेलिब्रिटी नेटवर्थ के अनुसार, 1.2 बिलियन डॉलर यानी 1148 करोड़ रुपये हैं. हालांकि, रोनाल्डो की 224 मिलियन डॉलर सैलरी है. 
 

3.कितनी है लियोनेल मेसी की नेटवर्थ?

कितनी है लियोनेल मेसी की नेटवर्थ?
3

क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद पैसा कमाने के मामले में लियोनेल मेसी का नाम ही आता है. सेलिब्रिटी नेटवर्थ के अनुसार, मेसी की कुल नेटवर्थ 1 बिलियन डॉलर यानी 9540 करोड़ रुपये हुए. वहीं मेसी की 75 मिलियन डॉलर सैलरी है. 
 

4.कैसा है रोनाल्डो का कार कलेक्शन?

कैसा है रोनाल्डो का कार कलेक्शन?
4

क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास दुनिया की सबसे महंगी कारें हैं. रोनाल्डो के पास फेरारी, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस और बेंटली समेत कई लग्जरी और सुपरकार मौजूद हैं. रोनाल्डो के पास करोड़ों का कार कलेक्शन हैं. 
 

TRENDING NOW

5.कैसा है मेसी का कार कलेक्शन?

कैसा है मेसी का कार कलेक्शन?
5

रोनाल्डो की तरह मेसी को भी सुपरकारों का बड़ा शौक है. उनके पास Ferrari, Maserati, Audi, Range Rover, Mercedes और Pagani जैसी लग्जरी कारें मौजूद हैं. हालांकि, उनके पास 1957 मॉडल की फेरारी 335 एस स्पाइडर स्कैग्लिएटी कार भी है. (All Images: X)
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
FIFA WC 2026: रोनाल्डो और मेसी में कौन है ज्यादा अमीर? जानें किसके पास है लग्जरी कार कलेक्शन
FIFA WC 2026: रोनाल्डो और मेसी में कौन है ज्यादा अमीर? जानें किसके पास है लग्जरी कार कलेक्शन
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की नसों में दौड़ता है इन 5 नदियों का पानी, जानें कौन-सी नदी कहलाती है धड़कन
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की नसों में दौड़ता है इन 5 नदियों का पानी, जानें कौन-सी नदी कहलाती है धड़कन
भूटान बॉर्डर के सबसे नजदीक कौन-सा रेलवे स्टेशन है? जानें यहां ट्रेनों की स्पीड पर क्यों रखनी पड़ती है लगाम
भूटान बॉर्डर के सबसे नजदीक कौन-सा रेलवे स्टेशन है? जानें यहां ट्रेनों की स्पीड पर क्यों रखनी पड़ती है लगाम
पत्नी के साथ मिलकर 1.5 लाख में शुरू किया था बिजनेस, आज विदेश में खड़ी कर दी 13,500 करोड़ की कंपनी
पत्नी के साथ मिलकर 1.5 लाख में शुरू किया था बिजनेस, आज विदेश में खड़ी कर दी 13,500 करोड़ की कंपनी
IND vs AFG ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, बुमराह नहीं इस गेंदबाज का लिस्ट में दबदबा
IND vs AFG ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, बुमराह नहीं इस गेंदबाज का लिस्ट में दबदबा
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement