22 गज की ही क्यों होती है क्रिकेट की पिच, कम या ज्यादा क्यों नहीं हो सकती माप? जानें नियम

सुमित तिवारी | Oct 02, 2025, 11:30 PM IST
1.पिच की माप
क्रिकेट पिच की लंबाई स्टंप से स्टंप के बीच 22 गज (20.12 मीटर) होती है. इसके अलावा, स्टंप के पीछे कम से कम 1.22 मीटर को भी पिच में शामिल माना जाता है, इसकी चौड़ाई 3.05 मीटर रखी जाती है.
2.कई बदलाव
बता दें कि क्रिकेट के नियमों में समय- समय पर कई बदलाव होते रहे लेकिन पिच की माप से छेड़खानी अभी तक नहीं की गई हैं. हां, अलग-अलग उम्र के खिलाड़ियों के लिए माप में बदलाव की छूट हैं.
3.क्रिकेट का जन्म
ब्रिटेन में जब क्रिकेट का जन्म हुआ, तब पिच की लंबाई 1 चेन के बराबर रखी गई, जो 22 गज होती है. और इसी माप को पिच के लिए आदर्श माना गया. उस समय चेन माप की ईकाई हुआ करती थी.
4.खेल का बैलेंस
पिच की लंबाई और चौड़ाई न केवल खेल का बैलेंस तय करती है, बल्कि मैच के रोमांच और रणनीति में भी अहम भूमिका निभाती है. खेल की बाउंड्री को छोटा या बड़ा किया जा सकता है लेकिन पिच की माप वही रहती है.
5.फ्लैट और हार्ड पिच
फ्लैट और हार्ड पिच बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए अनुकूल होती हैं. रैंक टर्नर पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए वरदान होती है, जबकि ग्रीन टॉप तेज गेंदबाजों की ताकत बढ़ाती है.