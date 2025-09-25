Ind vs Pak: स्पिन का वो शहंशाह जिसने पाकिस्तान की बेइमानी के खिलाफ मैच से कर दिया था वॉकआउट, उड़ा दिए थे होश

6 . बेदी भड़ककर पवेलियन छोड़कर आए मैदान में

अंपायरों को बेइमानी करते हुए देखकर बिशन सिंह बेदी भड़क गए. वे पवेलियन से उठे और सीधे मैदान में पिच पर पहुंच गए. उन्होंने तत्काल एक ऐसा फैसला कर दिया, जिसे सुनते ही पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) के होश उड़ गए. बेदी ने अपने बल्लेबाजों को पिच छोड़कर पवेलियन चलने का निर्देश दिया. यह पहला मौका था, जब वनडे इंटरनेशनल मैच में किसी कप्तान ने टीम को वॉकआउट करने के लिए कहा था.

अंपायरों ने पाकिस्तान को विजेता घोषित कर दिया और वह 2-1 से सीरीज जीत गया. लेकिन बेदी के इस फैसले ने इसे इंटरनेशनल चर्चा का मुद्दा बना दिया. हर तरफ पाकिस्तान की थू-थू हो रही थी. इसके बाद ही वनडे इंटरनेशनल मैचों में न्यूट्रल अंपायर रखे जाने की मांग ने जोर पकड़ा. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने साहीवाल को हमेशा के लिए इंटरनेशनल मैच करने से बैन कर दिया. बेदी का यह साहसिक फैसला आज तक याद किया जाता है.