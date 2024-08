Beth Mead: बेन स्टोक्स को पछाड़ यह महिला फुटबॉलर ने जीता खिताब, खुलेआम समलैंगिक होने का ऐलान कर बटोरी थीं सुर्खियां

Who Is Beth Mead: बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब इस बार इंग्लैंड की फुटबॉल खिलाड़ी बेथ मीड ने जीता है. जानें कौन है यह खिलाड़ी.

5.Beth Mead Opens Up On Being Gay