चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें

7 . पूरी टीम के शानदार तालमेल की वजह से मिली सफलता

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दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे टूर्नामेंट में स्पेन की जीत किसी एक खिलाड़ी के भरोसे नहीं, बल्कि पूरी टीम के शानदार तालमेल की वजह से मिली. मिडफील्ड में रोड्रि ने खेल को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखा. मिकेल ओयारज़ाबाल ने टूर्नामेंट में पांच गोल दागकर अपनी उपयोगिता साबित की, तो वहीं गोलकीपर उनाई सिमोन ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर 'गोल्डन ग्लव' का अवॉर्ड अपने नाम किया. (Image Source- X/@SpainIsFootball)