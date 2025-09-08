Asia Cup 2025 में अपनी टीम के लिए ये 5 ऑलराउंडर पलट सकते हैं बाजी, हारे हुए मैच में जीत दिलाने का रखते हैं दम

1 . हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya)

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या का रोल काफी अहम है, उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट में हार्दिक अपने बल्ले और गेंद से एक बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं. बता दें कि हार्दिक पंड्या अगर 3 विकेट हासिल करते हैं, तो वो एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को पछाड़ सकते हैं.