Asia Cup 2025 में अपनी टीम के लिए ये 5 ऑलराउंडर पलट सकते हैं बाजी, हारे हुए मैच में जीत दिलाने का रखते हैं दम

स्पोर्ट्स
Abhay Sharma | Sep 08, 2025, 01:12 PM IST
1.हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya)
एशिया कप 2025 में भारतीय टीम के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या का रोल काफी अहम है, उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट में हार्दिक अपने बल्ले और गेंद से एक बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं. बता दें कि हार्दिक पंड्या अगर 3 विकेट हासिल करते हैं, तो वो एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को पछाड़ सकते हैं.
2.वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga)
एशिया कप 2025 में स्टार लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा को टूर्नामेंट के लिए श्रीलंका की 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है, अपनी गेंदबाजी, खासकर गुगली और लेग स्पिन और एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में उनकी क्षमता ने उन्हें वैश्विक स्तर पर क्रिकेट में एक लोकप्रिय और प्रभावशाली पहचान दिलाई है.
3.अक्षर पटेल (Axar Patel)
भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी इस लिस्ट में शामिल हैं. फैंस का ऐसा मानना है कि इस टूर्नामेंट में अक्षर पटेल एक महत्वपूर्ण स्पिन ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे, जिसमें उनकी फिरकी गेंदबाजी, तेज बल्लेबाजी और शानदार फील्डिंग टीम के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है.
4.अजमतुल्लाह उमरजई (Azmatullah Omarzai)
अफगानिस्तान की टीम में ऑलराउंडर उमरजई इस लिस्ट में शामिल हैं, अपने बल्ले और गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अजमतुल्लाह उमरजई ने कई ख़िताब अपने नाम किए हैं. अफगानिस्तान की टीम में स्टार ऑलराउंडर उमरजई कभी भी बाजी पलट सकते हैं.
5.फहीम अशरफ (Faheem Ashraf)
एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान टीम का भी ऐलान हो चुका है, इसमें जिन 17 खिलाड़ियों को चुना गया है, उसमें ऑलराउंडर फहीम अशरफ का नाम भी शामिल है. पाकिस्तान टीम के लिए फहीम अशरफ बाजी पलट देने वाले खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.