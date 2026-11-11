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Photos: फिल्मी अंदाज में अर्शदीप सिंह ने GF समरीन कौर को किया प्रपोज, जल्द करेंगे शादी!

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स्पोर्ट्स

Photos: फिल्मी अंदाज में अर्शदीप सिंह ने GF समरीन कौर को किया प्रपोज, जल्द करेंगे शादी!

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह न्यूजीलैंड दौरे पर है. इस दौरे पर उनकी गर्लफ्रेंड समरीन कौर भी साथ गई हैं. इस बीच अर्शदीप सिंह ने गर्लफ्रेंड समरीन कौर को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है.

मोहम्मद साबिर | Nov 11, 2026, 06:06 PM IST

1.फिल्मी अंदाज में अर्शदीप सिंह ने किया प्रपोज

फिल्मी अंदाज में अर्शदीप सिंह ने किया प्रपोज
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अर्शदीप सिंह और समरीन कौर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें अर्शदीप सिंह ने समरीन को शादी के लिए प्रपोज किया है. उन्होंने घुटने पर बैठकर समरीन को रिंग पहनाई है, जिसके बाद समरीन भी काफी खुश नजर आई और दोनों ने इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर की है, जिसपर लोगों ने उन्हें बधाई दी हैं. अर्शदीप ने फिल्मी अंदाज में समरीन को प्रपोज किया, जो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है.  (Photo: Samreen Insta) 
 

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2.समरीन कौर ने कैप्शन में लिखा मंगेतर

समरीन कौर ने कैप्शन में लिखा मंगेतर
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समरीन कौर ने प्रपोज की फोटो शेयर करते हुए खूबसूरत कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने फोटो के साथ लिखा, "जिंदगी हमें जो कुछ भी दिया है, उसमें से मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उसने हमें एक-दूसरे से मिलाया. जीवन भर साथ रहेंगे. 11.11.2026." इसके अलावा समरीन ने अर्शदीप के लिए लिखा "हाय मंगेतर."  (Photo: Samreen Insta)
 

3.पंजाब-मुंबई ने दी बधाई

पंजाब-मुंबई ने दी बधाई
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अर्शदीप सिंह और समरीन कौर के इस पोस्ट पर क्रिकेटर की पुरानी टीम पंजाब किंग्स और नई टीम मुंबई इंडियंस दोनों ने बधाई दी है. दोनों टीमों ने पोस्ट के कमेंट करते हुए बधाइंया दी हैं. इसके अलावा, हार्दिक पांड्या और इरफान पठान ने भी कमेंट किया है और शुभकामनाएं दी हैं.  (Photo: Samreen Insta)
 

4.कब करेंगे शादी?

कब करेंगे शादी?
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अर्शदीप और समरीन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये तो बता दिया है कि वो शादी करेंगे, लेकिन अभी शादी से जुड़ी कोई जानकारी नहीं समाने आई है. हालांकि, ये स्टार कपल जल्द ही शादी की जानकारी फैंस को दे सकता है.  (Photo: Samreen Insta)
 

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5.कब शुरू हुई दोनों की लव स्टोरी?

कब शुरू हुई दोनों की लव स्टोरी?
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आईपीएल 2026 के दौरान अर्शदीप सिंह और समरीन कौर की लव स्टोरी चर्चा में आई थी. आईपीएल सीजन के दौरान समरीन कौर पंजाब को चीयर करती थी, जिसके बाद जुलाई 2026 में अर्शदीप सिंह ने समरीन के साथ फोटो डाला था और कैप्शन में लिखा था माय पर्सन लिखा. उसके बाद कन्फर्म हो गया था कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. (Photo: Samreen Insta)
 

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