Photos: फिल्मी अंदाज में अर्शदीप सिंह ने GF समरीन कौर को किया प्रपोज, जल्द करेंगे शादी!

1 . फिल्मी अंदाज में अर्शदीप सिंह ने किया प्रपोज

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अर्शदीप सिंह और समरीन कौर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें अर्शदीप सिंह ने समरीन को शादी के लिए प्रपोज किया है. उन्होंने घुटने पर बैठकर समरीन को रिंग पहनाई है, जिसके बाद समरीन भी काफी खुश नजर आई और दोनों ने इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर की है, जिसपर लोगों ने उन्हें बधाई दी हैं. अर्शदीप ने फिल्मी अंदाज में समरीन को प्रपोज किया, जो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. (Photo: Samreen Insta)

