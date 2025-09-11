सीपीआर से लेकर जख्म की देखभाल तक, हर किसी को पता होनी चाहिए First Aid की ये जरूरी तकनीकें
'सीएम बनेंगे अजीत जोगी'- 14 साल बाद दिग्विजय ने खुद ही सच साबित की अपनी भविष्यवाणी
4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन
छत्तीसगढ़ में बड़ा ऑपरेशन, 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण ढेर, सुरक्षाबलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया
Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान
Hotel Room Secret: 99% लोग नहीं जानते होंगे होटल के कमरों में दीवार घड़ी न होने का राज, सीक्रेट जान रह जाएंगे दंग
Viral Video: हाथी के इस वीडियो को देख लोग क्यों हो रहे भावुक? जानिए इसमें ऐसा क्या है खास
इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा
DUSU Election 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए ABVP, NSUI ने घोषित किए उम्मीदवारों के नाम, यहां देखें लिस्ट
Best Shopping Market In Delhi: शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 3 मार्केट, लहंगा से लेकर ज्वेलरी तक सबकुछ मिलेगा सस्ता
स्पोर्ट्स
राजा राम | Sep 11, 2025, 07:28 PM IST
1.सुर्खियों में अभिषेक शर्मा
एशिया कप 2025 की शुरुआत से पहले ही अभिषेक शर्मा सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने यूएई के खिलाफ 16 गेंदों पर 30 रन बनाकर दिखा दिया कि वे लंबे समय तक क्रिकेट में छाए रहने वाले हैं.
2.कमाई ने रॉकेट की तरह रफ्तार पकड़ी
सिर्फ 25 साल की उम्र में अभिषेक अब तक भारत के लिए 18 मैच खेल चुके हैं. इस दौरान उनकी कमाई ने रॉकेट की तरह रफ्तार पकड़ी है.
3.14 करोड़ रुपये तक पहुंची कमाई
अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद से की थी. तब उनकी फीस मात्र 18 लाख रुपये थी. लेकिन आज यह बढ़कर 14 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है.
4.लगभग 35 करोड़ रुपये कमा चुके हैं
पिछले आठ सालों में वे केवल आईपीएल से लगभग 35 करोड़ रुपये कमा चुके हैं.
5.‘C’ कैटेगरी के अनुबंधित खिलाड़ी
इसके अलावा, बीसीसीआई से भी अभिषेक हर साल 1 करोड़ रुपये पाते हैं. वह फिलहाल ‘C’ कैटेगरी के अनुबंधित खिलाड़ी हैं.
6.ब्रांड एंडोर्समेंट से भी उनकी आय बढ़ रही है
ब्रांड एंडोर्समेंट से भी उनकी आय बढ़ रही है. वे फिलहाल 10 से 15 लाख रुपये प्रति विज्ञापन लेते हैं और रियलमी इंडिया, वाडिलाल, अमेजन इंडिया जैसी कंपनियों से जुड़े हुए हैं.
7.करीब 15 करोड़ की नेटवर्थ
कुल मिलाकर, अलग-अलग स्रोतों के अनुसार, अभिषेक शर्मा की नेटवर्थ साल 2025 में 12 से 15 करोड़ रुपये के बीच है.