कौन हैं Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड Laila Faisal? पर्दे के पीछे से क्रिकेटर को सपोर्ट, करती हैं ये बिजनेस

स्पोर्ट्स
Abhay Sharma | Sep 22, 2025, 01:48 PM IST
1.अभिषेक शर्मा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड
अभिषेक और लैला की तस्वीर वायरल होने के बाद दोनों के डेटिंग की खबरों ने तूल पकड़ा लिया था, इसके बाद लैला के जरिए अभिषेक के शतक की स्टोरी लगाना भी सुर्खियों में आ गया है.
2.जन्मदिन पर लैला ने किया था क्रिकेटर को विश!
इसके अलावा अभिषेक के जन्मदिन पर लैला ने अपने इंस्टा स्टेटस पर किसी को विश किया था, स्टेटस पर लैला ने केक की इमेज लगाई थी, जिसमें क्रिकेट की पिच पर खिलाड़ी के हाथ में बल्ला दिख रहा है, जो जश्न मना रहा था. लेकिन, यह साफ नहीं था कि वो कौन हैं.
3.कौन हैं लैला फैसल ( Who Is Laila Faisal)?
रिपोर्ट्स के मुताबिक लैला फैसल ने किंग्स कॉलेज लंदन से मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की है, लैला ने यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स लंदन से फ़ैशन डिजाइन, मार्केटिंग और स्टाइलिंग की पढ़ाई की है. वैसे तो लैला फैसल दिल्ली से हैं, लेकिन वह एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार से आती हैं.
4.क्लोथिंग ब्रांड 'एलआरएफ' की मालकिन
बता दें कि लैला लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड 'एलआरएफ' की मालकिन हैं. साल 2022 में उन्होंने अपनी मां के साथ लैला रूही फैसल (LRF) डिजाइन्स नाम के संस्था की भी स्थापना की जिसमें महिलाओं के ड्रेस बनाए जाते हैं.
5.पिता की कंपनी में COO
लैला फैसल 2021 में उनके पिता के द्वारा स्थापित (साउंड ऑफ म्यूजिक लक्जरी) लग्जरी होम थिएटर और ऑटोमेशन कंपनी में सीओओ के रूप में काम कर रही हैं. वह LFS स्टूडियो के संस्थापक के रूप में भी काम कर रही हैं जिसमें शिल्प कौशल और समकालीन डिजाइन को प्राथमिकता दी जाती है.
6.कैसे जुड़ा अभिषेक फैसल से लैला का नाम?
बता दें कि लैला फैसल का नाम अभिषेक शर्मा से इसलिए जुड़ा क्योंकि उन्होंने फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ लगाए गए उनके शतक की जमकर तारीफ की थी और इसके बाद से ही दोनों के बीच डेटिंग की अफवाहें फैलने लगीं. उन्हें कई मौकों पर साथ देखा गया और उनकी तस्वीरें भी खूब वायरल हुईं.