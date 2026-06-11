FIFA World Cup 2026 के 5 सबसे युवा खिलाड़ी, जो अपनी टीम को जिता सकते हैं खिताब

1 . गिलबर्टो मोरा (Gilberto Mora)

1

मेक्सिको की नेशनल टीम के युवा फुटबॉलर गिलबर्टो मोरा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. गिलबार्टो सिर्प 17 साल की उम्र में फीफा खेलने वाले हैं, जो अपने दमदार प्रदर्शन से टीम को खिताब जिता सकते हैं.

