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FIFA World Cup 2026 के 5 सबसे युवा खिलाड़ी, जो अपनी टीम को जिता सकते हैं खिताब

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कई दिग्गज खिलाड़ी अपनी कहर बरपाने के लिए तैयार हैं. लेकिन उन दिग्गजों को सबसे युवा खिलाड़ी टक्कर दे सकते हैं. ऐसे में जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 5 सबसे युवा खिलाड़ी कौन है. 

मोहम्मद साबिर | Jun 11, 2026, 05:27 PM IST

1.गिलबर्टो मोरा (Gilberto Mora)

गिलबर्टो मोरा (Gilberto Mora)
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मेक्सिको की नेशनल टीम के युवा फुटबॉलर गिलबर्टो मोरा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. गिलबार्टो सिर्प 17 साल की उम्र में फीफा खेलने वाले हैं, जो अपने दमदार प्रदर्शन से टीम को खिताब जिता सकते हैं.
 

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2.ह्यूगो सोचुरेक (Hugo Sochurek)

ह्यूगो सोचुरेक (Hugo Sochurek)
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Czechia की नेशनल टीम के ह्यूगो सोचुरेक सिर्फ 18 साल 4 दिन की उम्र में फीफा वर्ल्ड कप 2026 खेलने को तैयार हैं. ह्यूगो सोचुरेक अपने दमदार प्रदर्शन से दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं. 
 

3.लेंनार्ट कार्ल (Lennart Karl)

लेंनार्ट कार्ल (Lennart Karl)
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जर्मनी फुटबॉल टीम के स्टार और युवा खिलाड़ी लेंनार्ट कार्ल का नाम भी लिस्ट में है. 18 साल 109 दिन की उम्र में कार्ल फीफा वर्ल्ड कप 2026 खेलने वाले हैं. 
 

4.इब्राहिम म्बाये (Ibrahim Mbaye)

इब्राहिम म्बाये (Ibrahim Mbaye)
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सेनेगल की नेशनल टीम के स्टार और युवा खिलाड़ी इब्राहिम म्बाये 18 साल 138 दिन की उम्र में फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं और अपने प्रदर्शन से महफिल अपने नाम कर सकते हैं. 
 

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5.हमज़ा अब्देलकरीम (Hamza Abdelkarim)

हमज़ा अब्देलकरीम (Hamza Abdelkarim)
5

मिस्र (Egypt) के हमज़ा अब्देलकरीम का नाम लिस्ट के आखिरी स्थान पर है. हमजा 18 साल 161 दिन की उम्र में फीफा वर्ल्ड कप 2026 खेलने वाले हैं. 
 

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