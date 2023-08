Virat Kohli का फोन खोया Zomato ने दी सबसे पहले सलाह, फैंस बोले 'हां यही करेंगे सबसे पहले'

डीएनए हिंदी: 9 फरवरी से शुरू होने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) के लिए टीम इंडिया की तैयारी जबरदस्त चल रही है. लेकिन विराट कोहली (Virat Kohli) को सीरीज से पहले बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है. इस नुकसान से कहीं विराट का ध्यान न भटक जाए, क्योंकि विराट कोहली पर इस सीरीज में पूरी दुनिया की नजर होगी. इस सीरीज में कोहली टेस्ट में शतकों के इंतजार को खत्म करना चाहेंगे. लेकिन सीरीज के शुरू होने से पहले कोहली ने अपने नुकसान के बारे में फैंस को बताया.

कोहली ने दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, "अपने नए फोन को अनबॉक्स किए बिना खो जाने से बड़ा दुख कुछ भी नहीं होता, क्या किसी ने इसे देखा है?” इसके जवाब में फुड डिलिवरी करने वाले ऐप जोमैटो ने विराट कोहली का ऐसा सुझाव दिया है. जिसके बाद फैंस ने फूड डिलिवरी ऐप की क्लास लगा दी. फैंस का कहना है कि जोमैटो से खाना खाकर कोहली की फिटनेस खराब हो जाएगी.

Nothing beats the sad feeling of losing your new phone without even unboxing it ☹️ Has anyone seen it?