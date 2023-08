Zim Vs WI 2nd Test: घर में तार-तार हुई जिम्बाब्वे की इज्जत, वेस्टइंडीज ने पारी और 4 रनों से हरा सीरीज पर किया कब्जा

डीएनए हिंदी: जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज (Zim Vs WI Test Series) मेहमान टीम ने जीत ली है. पहला टेस्ट ड्रॉ रहने के बाद दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज ने शानदार वापसी की और मेजबानों को पारी और 4 रन से हराया है. इस जीत के साथ ही सीरीज भी क्रेग ब्रेथवेट के नाम रही है. गेंद से शानदार प्रदर्शन के लिए गुडाकेश मोती को प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है. दूसरे टेस्ट में उन्होंने कुल 13 विकेट चटकाए हैं.

Zimbabwe vs West Indies Test Series

दूसरे टेस्ट (Zim Vs WI) में अपने प्रदर्शन से गुडाकेश मोती छा गए हैं. मोती ने पहली पारी में 7 विकेट लिए और दूसरी पारी में भी 6 विकेट लिए. एक ही मैच में 13 विकेट लेकर उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है. जिम्बाब्वे ने पहली पारी में खराब बल्लेबाजी की और सिर्फ 40.5 ओवर ही खेल पाए और 115 रनों पर ऑलआउट हो गई.

West Indies in test matches since 2022:



England D

England D

England W

Bangladesh W

Bangladesh W

Australia L

Australia L

Zimbabwe D

Zimbabwe W



4 wins & 3 draws from 9 test matches. England are England and Bangladesh just beat New Zealand in their own backyard.



Only ⬆️ from here pic.twitter.com/QQB2UvtiNC