Zim Vs WI 2nd Test: जिम्बाब्वे करेगी पलटवार या वेस्टइंडीज का फिर दिखेगा वर्चस्व? जानें कैसी है दूसरे टेस्ट की पिच

zim vs wi 2nd test pitch report queens sports club bulawayo pitch analysis zimbabwe vs west indies

डीएनए हिंदी: जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज (Zimbabwe vs West Indies) के बीच खेली जा रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज (ZIM vs WI Test Series 2023) का दूसरा मुकाबला 12 फरवरी से बुलावायो में खेला जाएगा. पहला टेस्ट मुकाबला बारिश की बाधाओं के बीच बराबरी पर समाप्त हुआ था. या ये भी कह सकते हैं तो पहले टेस्ट में बारिश ने जिम्बाब्वे को बचा दिया. दूसरे टेस्ट (ZIM vs WI 2nd Test) में अब दोनों टीमें एक बार फिर से आमने-सामने होने के लिए तैयार हैं. वेस्टइंडीज के ओपनर्स ने पहले टेस्ट में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को जमकर धोया था और 300 से अधिक रन जोड़ दिए थे. दूसरे टेस्ट में जिम्बाब्वे के गेंदबाज उस गलती से सीखकर पलटवार करने की कोशिश में होंगे.

रोनाल्डो के नाम एक और कीर्तिमान, 500 लीग गोल करने वाले धरती के सिर्फ 5वें खिलाड़ी

बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा. पहला मैच ड्रॉ रहने के बाद दोनों में से जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वह सीरीज अपने नाम कर लेगी. बात अगर यहां के पिच की करें तो बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद मानी जाती है. गेंद यहां पड़ने के बाद आसानी से बल्ले पर आती है और बल्लेबाजों को खेलना आसान हो जाता है. हालांकि पहला मुकाबला इसी मैदान पर खेला गया था और ब्रैंडन मवुटा ने दिखाया था कि गेंदबाज किस तरह इस विकेट पर सफल हो सकते हैं.

क्या कहते हैं पिच के आंकड़े

क्वींस स्पोर्ट्स क्लब पर अब तक 24 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें 15 मैचों के नतीजे निकले हैं. 4 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है तो 11 बार चौथी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है. इसका मतलब साफ है कि चौथी पारी में भी इस विकेट पर बल्लेबाजी करना मुश्किल नहीं होने वाला है. दोनों पारियों में अच्छी उछाल मिलती है और बाउंस का इस्तेमाल करने वाले गेंदबाज इस विकेट पर ज्यादा सफल हो सकते हैं. टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी. इस पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर 315 रन है जबकि दूसरी पारी में यहां 400 रन बनते हैं.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.