ZIM vs AFG: जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है. सीरीज खेलने गई अफगानिस्तान की टीम को पहले मुकाबलें में हार का सामना करना पड़ा. इस हार की वजह तेज गेंदबाज नवीन उल हक को बताया जा रहा है. कई बार खिलाड़ी की एक गलती पूरी टीम की मेहनत पर भारी पड़ती है और इसकी कीमत हार से चुकानी पड़ती है.

एक गलती पड़ गई भारी

ऐसा ही कुछ जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के टी20 सीरीज के पहले मैच में हुआ. दरअसल इस मैच में सब कुछ ठीक चल रहा था. लगभग मैच अफगानिस्तान के पाले में था, तभी नवीन उल हक ने अपना एक ओवर 13 गेंदों में का डाल दिया. अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 144 रनों का लक्ष्य खड़ा किया. पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे ने 14 ओवर में 2 विकेट खोकर 88 रन बनाए.

Can you count how many balls did he bowl in that over? Because we lost count!



Afghanistan's Naveen-Ul-Haq bowled a lengthy 14th over which proved to be decisive!🫣#ZIMvAFGonFanCode pic.twitter.com/MdeAWHJlEg