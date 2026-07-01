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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

फुटबॉल फैंस के लिए खुशखबरी! अब Z पर दिखेगी जर्मन बुंडेसलीगा, 5 साल के लिए मिले एक्सक्लूसिव राइट्स

आगामी सीजन से बुंडेसलीगा के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग ज़ी के ओटीटी प्लेटफॉर्म ज़ी-5 पर की जाएगी और टीवी पर इसका प्रसारण यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनलों पर होगा

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Gaurav Barar

Updated : Jul 01, 2026, 06:37 PM IST

फुटबॉल फैंस के लिए खुशखबरी! अब Z पर दिखेगी जर्मन बुंडेसलीगा, 5 साल के लिए मिले एक्सक्लूसिव राइट्स

अब जी पर दिखेगी बुंडेसलीगा

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  • ज़ी एंटरटेनमेंट ने जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा के भारत में प्रसारण अधिकार खरीदे
  • अगले पांच साल के लिए भारत में ज़ी करेगा बुंडेसलीगा का प्रसारण 
  • सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग ज़ी के ओटीटी प्लेटफॉर्म ज़ी-5 पर होगी 
  • टीवी पर इसका सीधा प्रसारण यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनलों पर किया जाएगा

भारत की बड़ी मीडिया और कंटेंट कंपनी ज़ी एंटरटेनमेंट (ZEEL) ने खेल प्रेमियों, खासकर फुटबॉल फैंस को एक बड़ा तोहफा दिया है. ज़ी ने मशहूर जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा (Bundesliga) के भारत में ब्रॉडकास्ट राइट्स यानी प्रसारण अधिकार खरीद लिए हैं. ये डील पूरे 5 साल के लिए हुई है. इसके तहत आगामी 2026-27 सीजन से बुंडेसलीगा के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग ज़ी के ओटीटी प्लेटफॉर्म ज़ी-5 पर होगी, जबकि टीवी पर इसे यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनलों पर देखा जा सकेगा. फीफा के साथ की गई पार्टनरशिप के बाद, ज़ी का यह कदम खेल की दुनिया में उसकी मौजूदगी को और मजबूत बनाता है.

फैंस को क्या-क्या देखने को मिलेगा?

इस पार्टनरशिप के बाद भारतीय फैंस को बुंडेसलीगा के लाइव मैचों के साथ-साथ मैच हाइलाइट्स और खास शो भी देखने को मिलेंगे. ज़ी-5 के सब्सक्राइबर्स के लिए यह एक बेहतरीन डील साबित होने वाली है, क्योंकि अब उन्हें हाई क्वालिटी में दुनिया की सबसे रोमांचक फुटबॉल लीग देखने का मौका मिलेगा. मैदान पर हैरी केन, जमाल मुसियाला, माइकल ओलिसे और जोशुआ किमिच जैसे दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी हर हफ्ते अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे.

जमीनी स्तर पर भी होगा काम

ज़ी एंटरटेनमेंट (यूनाइट8 स्पोर्ट्स) के चीफ बिजनेस ऑफिसर भावेश जनावलेकर ने बताया कि हमारा मकसद सिर्फ मैच दिखाना नहीं, बल्कि भारत में फुटबॉल के खेल को आगे बढ़ाना है. इसके लिए ज़ी और बुंडेसलीगा मिलकर ‘Z’ x Bundesliga Football Week की शुरुआत करेंगे. इसके तहत भारत के युवा और उभरते फुटबॉलरों के लिए ग्रासरूट क्लीनिक और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे, ताकि उन्हें इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग मिल सके.

इससे पहले, ज़ी ने एक और बड़ा ऐलान किया. कंपनी ने तय किया है कि ज़ी-5 प्लेटफॉर्म पर फुटबॉल से होने वाली सब्सक्रिप्शन कमाई का 15 फीसदी हिस्सा भारत में फुटबॉल के विकास और जमीनी स्तर पर सुविधाएं सुधारने के लिए खर्च किया जाएगा यानी ज़ी-5 पर फुटबॉल देखने वाले फैंस भी देश में इस खेल के भविष्य को संवारने में अपना योगदान दे सकेंगे.

बुंडेसलीगा के लिए भारत क्यों है खास?

बुंडेसलीगा के मीडिया चीफ कमर्शियल ऑफिसर पीयर नौबर्ट ने कहा कि वे लंबे समय से भारत में निवेश कर रहे हैं. उनके लिए भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जहां वे फुटबॉल की संस्कृति और लोगों से जुड़ना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि ज़ी के बड़े नेटवर्क और लोकल समझ की वजह से बुंडेसलीगा भारत के करोड़ों फैंस के और करीब पहुंच पाएगा.

पिछले चार सीजनों में भारत के अंदर बुंडेसलीगा की फैन फॉलोइंग 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ी है. जर्मनी की यह प्रोफेशनल लीग पहले से ही भारत में यूथ प्रोग्राम्स और फैन इवेंट्स के जरिए एक्टिव रही है. अब ज़ी के साथ मिलकर वे भारतीय फुटबॉल के ढांचे को और मजबूत करना चाहते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस खेल के लिए प्रेरित किया जा सके. 190 से ज्यादा देशों में फैले और 1.4 अरब से ज्यादा लोगों तक पहुंच रखने वाले ज़ी ग्रुप का यह फैसला भारत में फुटबॉल का क्रेज एक नए लेवल पर ले जा सकता है.

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