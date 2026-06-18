Z5 बनाएगा भारतीय फुटबॉल को मजबूत, सब्सक्रिप्शन से मिलने वाली कमाई का 15% हिस्सा करेगा खर्च

FIFA World Cup 2026 on Z5: जी5 ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के साथ डील तय की है, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग Z5 कर रही है. इसी वजह से कंपनी ने भारतीय फुटबॉल के बढ़ावा देने के लिए रकम खर्च करेगी.

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने पिछले तीन दशकों से देश के हित के लिए अलग-अलग तरह से अपना योगदान दिया है. कंपनी ने पूरे देश में टैलेंट की पहचान की है और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ग्लोबल मंच भी दिया है. कंपनी ने मनोरंजन की दुनिया के बाद स्पोर्ट्स बिजनेस में हाथ आजमाया है. कंपनी कई बड़ी और मजबूत लीग्स के साथ जुड़कर अहम भुमिका निभा रही है. कंपनी भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है और अब कंपनी भारतीय फुटबॉल को भी मजबूत करना चाहती है. Z5 ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के साथ डील तय की है, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग Z5 कर रही है. इसी वजह से कंपनी ने भारतीय फुटबॉल के बढ़ावा देने के लिए रकम खर्च करेगी.

कंपनी भारतीय फुटबॉल के लिए खर्च 15% कमाई वाली रकम

जी कंपनी का मकसद ये है कि वो भारत में फुटबॉल के लिए क्रिकेट जैसा असर पैदा करना चाहती है. जी5 का हर सब्सक्राइबर दुनिया के किसी भी कोने से फुटबॉल देख सकता है और साथ ही युवा टैलेंज की पहचान करने, उन्हें ट्रेनिंग देने और उन्हें आगे बढ़ावे के लिए योगदाव दे सकें. हालांकि, जी5 के सभी सब्सक्राइबर्स को भारत में एक मज़बूत और समावेशी फ़ुटबॉल इकोसिस्टम बनाने में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा. जी5 फुटबॉल से जुड़ी सब्सक्रिप्शन से होने वाली कमाई का 15 प्रतिशत हिस्सा भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने में लगाएगा.

फीफा से कब है जी5 की पार्नरशिप?

आपको बता दें कि जी5 और फीफा के साथ साल 2034 तक पार्टनरशिप है. हालांकि, साल 2026 वर्ल्ड कप के बाद फैंस 2030 और 2034 का फीफा वर्ल्ड कप भी जी5 पर देख सकेंगे. ऐसे में जी5 सब्सक्राइबर्स के ग्रुप की ताकत का उपयोग करते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए भविष्य के टैलेंट की एक मजबूत पाइपलाइन तैयार करेगी, जिसमें शहर, जिले, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाे पर लागू होने वाली लीग फॉर्मेट बनाई जाएगी. हालांकि, इसके पीछे का उद्देश्य शहर, जिले और राज्य स्तर पर युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के टैलेंट को बढ़ावा दिया जाए.

जी कंपनी के CEO ने क्या कहा?

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के CEO पुनीत गोयनका ने इसको लेकर कहा, "भारत में फुटबॉल टैलेंट का एक बड़ा और अनछुआ भंडार है, जिसमें ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने की जबरदस्त क्षमता है. इंडस्ट्री के एक जिम्मेदार हिस्सेदार और भारत में फुटबॉल के घर के तौर पर, हमारा मकसद एक ऐसा टिकाऊ और अनुकूल माहौल बनाना है ,जो फुटबॉल के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा दे. इस पहल के जरिए हम अपने फुटबॉल फैंस को उन अनगिनत युवा भारतीयों के सपनों में निवेश करने का मौका दे रहे हैं, जो ग्लोबल लेवल पर शानदार खेल खेलना चाहते हैं. हमारी कोशिश है कि जुनून को मौकों के साथ जोड़ा जाए और जुड़ाव को असल असर में बदला जाए. इस पहल के साथ हम भारत को ग्लोबल फुटबॉल के नक्शे पर मजबूती से स्थापित होते हुए देखते हैं, जिसकी अगुवाई हमारी आने वाली पीढ़ियां करेंगी."

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