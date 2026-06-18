FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कल का मौसम, 19 जून: दिल्ली-नोए़डा में कब तक रहेगा आंधी-बारिश का दौर? मौसम को लेकर जानिए IMD की अपडेट

कल का मौसम, 19 जून: दिल्ली-नोए़डा में कब तक रहेगा आंधी-बारिश का दौर? मौसम को लेकर जानिए IMD की अपडेट

50 साल की उम्र में छोड़ी बैंक की नौकरी, खड़ी कर दी 37000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी! जानिए कौन हैं फाल्गुनी नायर

50 साल की उम्र में छोड़ी बैंक की नौकरी, खड़ी कर दी 37000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी! जानिए कौन हैं फाल्गुनी नायर

Z5 बनाएगा भारतीय फुटबॉल को मजबूत, सब्सक्रिप्शन से मिलने वाली कमाई का 15% हिस्सा करेगा खर्च

Z5 बनाएगा भारतीय फुटबॉल को मजबूत, सब्सक्रिप्शन से मिलने वाली कमाई का 15% हिस्सा करेगा खर्च

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर

किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

Z5 बनाएगा भारतीय फुटबॉल को मजबूत, सब्सक्रिप्शन से मिलने वाली कमाई का 15% हिस्सा करेगा खर्च

FIFA World Cup 2026 on Z5: जी5 ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के साथ डील तय की है, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग Z5 कर रही है. इसी वजह से कंपनी ने भारतीय फुटबॉल के बढ़ावा देने के लिए रकम खर्च करेगी.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 18, 2026, 07:09 PM IST

Z5 बनाएगा भारतीय फुटबॉल को मजबूत, सब्सक्रिप्शन से मिलने वाली कमाई का 15% हिस्सा करेगा खर्च

Z5 on Football (Photo AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने पिछले तीन दशकों से देश के हित के लिए अलग-अलग तरह से अपना योगदान दिया है. कंपनी ने पूरे देश में टैलेंट की पहचान की है और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ग्लोबल मंच भी दिया है. कंपनी ने मनोरंजन की दुनिया के बाद स्पोर्ट्स बिजनेस में हाथ आजमाया है. कंपनी कई बड़ी और मजबूत लीग्स के साथ जुड़कर अहम भुमिका निभा रही है. कंपनी भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है और अब कंपनी भारतीय फुटबॉल को भी मजबूत करना चाहती है. Z5 ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के साथ डील तय की है, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग Z5 कर रही है. इसी वजह से कंपनी ने भारतीय फुटबॉल के बढ़ावा देने के लिए रकम खर्च करेगी. 

कंपनी भारतीय फुटबॉल के लिए खर्च 15% कमाई वाली रकम

जी कंपनी का मकसद ये है कि वो भारत में फुटबॉल के लिए क्रिकेट जैसा असर पैदा करना चाहती है. जी5 का हर सब्सक्राइबर दुनिया के किसी भी कोने से फुटबॉल देख सकता है और साथ ही युवा टैलेंज की पहचान करने, उन्हें ट्रेनिंग देने और उन्हें आगे बढ़ावे के लिए योगदाव दे सकें. हालांकि, जी5 के सभी सब्सक्राइबर्स को भारत में एक मज़बूत और समावेशी फ़ुटबॉल इकोसिस्टम बनाने में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा. जी5 फुटबॉल से जुड़ी सब्सक्रिप्शन से होने वाली कमाई का 15 प्रतिशत हिस्सा भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने में लगाएगा. 

SUI vs BIH

फीफा से कब है जी5 की पार्नरशिप?

आपको बता दें कि जी5 और फीफा के साथ साल 2034 तक पार्टनरशिप है. हालांकि, साल 2026 वर्ल्ड कप के बाद फैंस 2030 और 2034 का फीफा वर्ल्ड कप भी जी5 पर देख सकेंगे. ऐसे में जी5 सब्सक्राइबर्स के ग्रुप की ताकत का उपयोग करते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए भविष्य के टैलेंट की एक मजबूत पाइपलाइन तैयार करेगी, जिसमें शहर, जिले, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाे पर लागू होने वाली लीग फॉर्मेट बनाई जाएगी. हालांकि, इसके पीछे का उद्देश्य शहर, जिले और राज्य स्तर पर युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के टैलेंट को बढ़ावा दिया जाए.

जी कंपनी के CEO ने क्या कहा?

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के CEO पुनीत गोयनका ने इसको लेकर कहा, "भारत में फुटबॉल टैलेंट का एक बड़ा और अनछुआ भंडार है, जिसमें ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने की जबरदस्त क्षमता है. इंडस्ट्री के एक जिम्मेदार हिस्सेदार और भारत में फुटबॉल के घर के तौर पर, हमारा मकसद एक ऐसा टिकाऊ और अनुकूल माहौल बनाना है ,जो फुटबॉल के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा दे. इस पहल के जरिए हम अपने फुटबॉल फैंस को उन अनगिनत युवा भारतीयों के सपनों में निवेश करने का मौका दे रहे हैं, जो ग्लोबल लेवल पर शानदार खेल खेलना चाहते हैं. हमारी कोशिश है कि जुनून को मौकों के साथ जोड़ा जाए और जुड़ाव को असल असर में बदला जाए. इस पहल के साथ हम भारत को ग्लोबल फुटबॉल के नक्शे पर मजबूती से स्थापित होते हुए देखते हैं, जिसकी अगुवाई हमारी आने वाली पीढ़ियां करेंगी."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement