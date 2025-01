भारतीय क्रिकेट टीम पिछले काफी समय से पहले खराब दौर से गुजर रही है. टीम के पहले श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज और अब बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में हार का सामना करना पड़ा है. इन हार में सबसे बड़ी वजह रोहित शर्मा और विराट कोहली की खराब फॉर्म रही है. इन सब के बीच पूर्व भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह विराट-रोहित के सपोर्ट में उतरा है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

युवराज सिंह ने पीटीआई वीडियो पर कहा, "मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड से हारना सबसे ज्यादा निराशजनक रहा. क्योंकि वो घरेलू क्रिकेट 3-0 से हार गए. आप जानते हैं कि ये स्वीकार नहीं किया जाएगा. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की हार स्वीकार की जा सकता है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में दो बार जीत चुके हैं. इस बार आपको हार का सामना करना पड़ा है. मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया पिछले कई सालों से बेहद मजबूत टीम रही है."

