PKL 9: Pardeep Narwal ने फिर किया धमाका, एक ही रेड में इतने खिलाड़ियों को भेजा मैट के बाहर

डीएनए हिंदी: मंगलवार को मुंबई में खेले गए प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के दूसरे एलिमिनेटर में तमिल थलाइवाज (Tamil Thalaivas) ने यूपी योद्दा (UP Yoddha) को हराकर पहली बार सेमीफाइनल (PKL Semifinals) में जगह बना ली. प्रो कबड्डी के इतिहास में ये पहला मौका है जब थलाइवाज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है. अब उनका सामना 15 दिसंबर को दूसरे सेमीफाइनल में पुनेरी पलटन से होगा. पुनेरी पलटन (Puneri Paltan) भी पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है. प्रो कबड्डी लीग का फाइनल मुकाबला 17 दिसंबर को खेला जाएगा.

अपने ऑलराउंड खेल की बदौलत पहले हाफ में दोनों टीमें लगभग बराबरी पर थी. यूपी योद्दा के 14 अंक थे और थलाइवाज ने 16 अंक हासिल कर लिए थे. दूसरे हाफ में भी कांटे की टक्कर जारी रही और कोई भी टीम आसानी से अंक नहीं दे रही थी. हालांकि दूसरे हाफ में थलाइवाज की बढ़त 3 अंकों तक पहुंच गई थी और सिर्फ डेढ़ मिनट का खेल बचा था. तभी परदीप नरवाल (Pardeep Narwal) ने सुपर रेड (Super Raid) कर यूपी की वापसी करा दी. इस रेड में उन्होंने एक सात तीन खिलाड़ियों को मैट से बाहर भेजा. हालांकि अगले ही रेड में वह आउट हो गए और मुकाबला 36-36 से टाई हो गया.

Two magnificent encounters with a rollercoaster of emotions 🫶🏼



Here are some of the top pictures from tonight's Eliminators 📸#vivoProKabaddi #FantasticPanga #BLRvDEL #UPvCHE #vivoPKLPlayoffs #vivoPKL2022Playoffs pic.twitter.com/xusveR3b9V