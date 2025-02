भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच नागपुर नें खेला जा रहा है. जहां भारत की तरफ 2 खिलाड़ियों को वनडे डेब्यू करने का मौका मिला. जिसमें यशस्वी जायसवाल और ऑलराउंडर हर्षित राणा को वनडे कैप सौंपी गई. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को ताबड़तोड़ शुरुआत मिली थी.

ओपनर बल्लेबाजों ने इंग्लैंड का स्कोर 8 ओवर में ही 71 रन पर पहुंचा दिया था. लेकिन अगले ओवर में ही फिल साल्ट रन आउट का शिकार हो गए. जिसके बाद 2 डेब्यूटेंट ने अपना धमाल कर दिया.

2 डेब्यूटेंट ने मिलाकर किया कमाल

हर्षित राणा को वनडे करियर का पहला विकेट बेन डकेट के रुप में मिला. हर्षित को ये विकेट दिलाने में यशस्वी जायसवाल ने अहम भूमिका निभाई. राणा ने डकेट को ऑफ स्‍टंप के करीब बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी जिसपर उन्होंने शॉट खेला. लेकिन वो इसे सही से टाइम नहीं कर सके.

#HarshitRana's ball forces an error from #BenDuckett & #YashasviJaiswal grabs a stunner!



Start watching FREE on Disney+ Hotstar ➡ https://t.co/gzTQA0IDnU#INDvENGOnJioStar 1st ODI 👉 LIVE NOW on Disney+ Hotstar, Star Sports 2, Star Sports 3, Sports 18 1 & Colors Cineplex pic.twitter.com/pBfIrT2XlT