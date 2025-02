चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. जिसके पहले मैच को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. नागपुर वनडे में भारत के 2 खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिला है.

जबकि भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली प्लेइंग इलेवन से बाहर हो गए हैं. वही कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी लंबे अरसे के बाद वनडे खेलते हुए नजर आने वाले हैं.

हर्षित और यशस्वी को मिली डेब्यू कैप

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा को वनडे डेब्यू करने का मौका मिला है. हर्षित ने हाल ही में टी20 डेब्यू किया था. हर्षित को डेब्यू कैप भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने दी. वही यशस्वी जायसवाल को डेब्यू कैप कप्तान रोहित शर्मा ने दी.

𝘼 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙩𝙤 𝙘𝙝𝙚𝙧𝙞𝙨𝙝 𝙛𝙤𝙧 𝙔𝙖𝙨𝙝𝙖𝙨𝙫𝙞 𝙅𝙖𝙞𝙨𝙬𝙖𝙡 & 𝙃𝙖𝙧𝙨𝙝𝙞𝙩 𝙍𝙖𝙣𝙖! 👏 👏



ODI debuts ✅ ✅ as they receive their ODI caps from captain Rohit Sharma & Mohd. Shami respectively! 👍 👍



Follow The Match ▶️