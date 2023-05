कैसे चलेगा विराट और गिल का बल्ला? WTC Final से पहले फिट हुआ कंगारुओं का ये खतरनाक गेंदबाज

ऑस्ट्रेलियाई टीम के तेज गेंदबाज आईपीएल 2023 में तीन मैच खेलने के बाद ही अपने देश लौट गए थे लेकिन अब वह पूरी तरह फिट हो चुके हैं.

