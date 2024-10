भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसके शुरुआती दोनों मैच कीवी टीम ने अपने नाम कर लिए हैं और सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया है. हालांकि टीम इंडिया के लिए ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लिहाज से काफी जरूरी थी. लेकिन अब टीम ने 2 मैच गंवा दिए, जिसके बाद टीम की WTC फाइनल में पहुंचने की मुश्किलें काफी बढ़ गई है. रोहित की अगुवाई वाली टीम ने पुणे टेस्ट में 113 रनों से हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में क्या अभी भी टीम इंडिया फाइनल में पहुंच सकती है और अगर हां, तो ये कैसे होगा. आइए जानते हैं कि इसका समीकरण क्या है.

WTC फाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया

न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती दोनों मुकाबले हारने के बाद टीम इंडिया की WTC फाइनल में पहुंचने की मुश्किलें काफी बढ़ गई है. ऐसे में अगर न्यूजीलैंड तीसरा टेस्ट भी जीत जाती है, तो भारत का फाइनल में पहुंचने का सपना टूट सकता है. ऐसे में टीम को हर हाल में तीसरा टेस्ट जीतना ही होगा. न्यूजीलैंड सीरीज के बाद टीम इंडिया को नंवबर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है.

India's lead at the top of the WTC table has been reduced to a thin margin after two straight losses #INDvNZ #PAKvENG pic.twitter.com/IYftv0JCXB