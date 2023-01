WTC23: टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए कौन सी टीमें हैं दावेदार, आसान भाषा में समझें पूरा समीकरण

WTC 2023 Final: भारत के खिलाफ अगर ऑस्ट्रेलिया 4-0 से सीरीज हार जाती है और न्यूजीलैंड को श्रीलंका 2-0 से हार देती है तो भारत-श्रीलंका फाइनल खेलेंगी.

